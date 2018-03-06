AYM: FETÖ ile iltisaklı şirkete ihale vermedik

Anayasa Mahkemesi, darbe girişiminden sonra kayyum atanan bir şirkete bu tarihten önce herhangi bir ihale vermediğini açıkladı.

AYM, Cumhuriyet gazetesinde bazı kurumların 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen şirketlere ihale verdiğine yönelik haberle ilgili açıklama yaptı.

AYM'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği'nin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönünde iddialar içeren haberle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, söz konusu şirkete herhangi bir ihale vermemiş ve anılan şirketten hiçbir hizmet satın almamıştır."

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberinde 1 Haziran 2017 tarihinde kayyum atanan SABİT Ölçme Değerlendirme Bilişim ve Tic A.Ş.’ne AYM Genel Sekreterliği ve ÖSYM tarafından toplam 1 milyon 123.000 TL’yi aşan iki ihale aldığı ifade edilmişti.