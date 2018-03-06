'Yargıya FETÖ sızıntısı' iddiası: Hakim ve savcıların kura seçimi ertelendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, dün yapmayı planladığı yaklaşık bin kişilik hakim ve cumhuriyet savcısının kura törenini erteledi. Bunun perde arkasında 1000 kişiden 173 kişinin FETÖ ile irtibatlı olabileceği yönünde gelen güvenlik soruşturması raporunun etkili olduğu öğrenildi. HSK, 1000 kişiyi yeniden incelemeye aldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, kararın perde arkasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetten gelen güvenlik soruşturması raporunun yer aldığı öğrenildi. Güvenlik soruşturması sonucunda 1000 hAkim ve savcı adayından 173’ünün 'üzeri çizildi.' Bunların büyük bölümünün FETÖ ile bağlantısının tespit edildiği ifade edildi. Az sayıda kişinin ise hakimlik mesleğine aykırı davranışlarının belirlendiği ifade edildi. 173 kişinin 12’sinin idari yargı kökenli olduğu ifade edildi.

FETÖ bağlantılı olabileceği belirtilen kişiler arasında AK Parti üyesi avukatların da bulunduğu öne sürüldü.

Yüksek yargı kaynakları, HSK’nın yargıya yönelik sızmalardan endişe ettiğini kaydetti.

Daha önce konuyu gündeme taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da şunları söylemişti:

"Kamuoyu hatırlayacaktır… Geçen yılın ortalarında, AKP'li partizan avukatların 40 saniye süren mülakatlarla hakimlik sınavını geçtiklerini ortaya çıkarmıştım. Ve büyük bir tartışma yaşanmıştı. AKP tepkilere rağmen, il ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyelerini hakim olarak atamakta direnmişti. Ve bu kişiler, stajyer hakim olarak kursa alındı. Bu kişilerin atamaları 5 Mart'ta gerçekleşecekti. Hatta HSK bunu internet sitesinden de duyurdu. Ancak HSK'da bazı üyeler, 'Partizan hakim olmaz, bu kişiler bir partiyle özdeşleşmiştir' tartışması çıkmış. Atamalar da bu yüzden iptal edilmiş.

Edindiğim bilgiye göre, hakim yapılmak istenen AKP yöneticisi elli kişiye itiraz var HSK içinden… AKP de bu kişileri ısrarla hakim olarak atamak istiyor. Atamalar bu yüzden kilitlendi. Şu an HSK ve AKP arasında görüşmeler sürüyor… Konuyla hiç ilgisi olmayan hakimler de bu yüzden görev yerine gidemiyor. AKP'nin 'partizan yargı' dayatması, bu örnekte de görüldüğü üzere adalet dağıtacak olan kurumları işlemez hale getiriyor."