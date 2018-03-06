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    Almanya- Okul- Öğrenci

    MEB, kendi belirlediği kriterlerde istediği başarıyı yakalayamadı

    © REUTERS/ Ralph Orlowski
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2017 Faaliyet Raporu’nda kendi belirlediği hedeflerinin üçte birini tutturamadığı belirtildi. Bakanlık, hedefine ulaşamadığı çoğu başlıkta kendisine 'iyileştirilmeli' notu verdi.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
    © AA/ Evren Atalay
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    Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre hedeflerinin 3’te birini tutturamayan MEB, 25 başlıkta kendisine ‘makul’ notu verdi. 22 başlıkta hedeflerinin yarısını bile tutturamayınca faaliyetlerine ‘iyileştirilmeli’ notunu verdi.

    MEB’in ilkokulda ve lisede 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranında, meslek liselerinde ve diğer liselerin 11. sınıflarındaki sınıfta kalma oranlarında, okullarda derslerinde çok başarılı olarak onur veya iftihar belgesine layık öğrenci oranlarında da hedeflerini yakalayamadı. Bakanlığın başarılı görülmediği alanlardan imam hatip ortaokullarında öğrenci başına okunan kitap sayısı, okullarda açılan dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş z-kütüphane sayısındaki eksiklikler de yer aldı.

    İmam hatip
    © AA/ Arşiv
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    MEB’in yıllardır yüzde 50 oranında hedef belirlediği ancak tutturamadığı, kütüphanesi olan okul oranının yüzde 38’de kalmasını ‘makul’ olarak değerlendirmesi de dikkat çekti. Bakanlık, ücretli öğretmenlerin sayısının fazlalığı oranında da hedefi tutturamadığını açıkladı. Bakanlığın okul, öğrenci veya öğretmenlerin aldığı patent veya faydalı model başvurusundaki hedefi sadece 2, bunu da yakalayamadığı, başvuruların 1'de kaldığı görüldü.

    DİSİPLİN: İYİLEŞTİRİLMELİ

    Bakanlık, ortaokulda, imam hatip ortaokullarında, liselerde, meslek liselerinde ve imam hatip liselerinde disiplin cezası ve yaptırım uygulanan öğrenci oranını düşürmek için başlattığı faaliyetlerden olumlu sonuç alamayınca, başarısızlığının karşılığı olarak kendisine iyileştirilmeli notu verdi. Mesleki ve teknik liselerde diğer liselere kıyasla 3 kat fazla olan ve her 10 öğrenciden birinin cezalarla karşılaştığı istatistikler de dikkat çekti.

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    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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