MEB, kendi belirlediği kriterlerde istediği başarıyı yakalayamadı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre hedeflerinin 3’te birini tutturamayan MEB, 25 başlıkta kendisine ‘makul’ notu verdi. 22 başlıkta hedeflerinin yarısını bile tutturamayınca faaliyetlerine ‘iyileştirilmeli’ notunu verdi.

MEB’in ilkokulda ve lisede 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranında, meslek liselerinde ve diğer liselerin 11. sınıflarındaki sınıfta kalma oranlarında, okullarda derslerinde çok başarılı olarak onur veya iftihar belgesine layık öğrenci oranlarında da hedeflerini yakalayamadı. Bakanlığın başarılı görülmediği alanlardan imam hatip ortaokullarında öğrenci başına okunan kitap sayısı, okullarda açılan dijital kitap içerikleri ile zenginleştirilmiş z-kütüphane sayısındaki eksiklikler de yer aldı.

MEB’in yıllardır yüzde 50 oranında hedef belirlediği ancak tutturamadığı, kütüphanesi olan okul oranının yüzde 38’de kalmasını ‘makul’ olarak değerlendirmesi de dikkat çekti. Bakanlık, ücretli öğretmenlerin sayısının fazlalığı oranında da hedefi tutturamadığını açıkladı. Bakanlığın okul, öğrenci veya öğretmenlerin aldığı patent veya faydalı model başvurusundaki hedefi sadece 2, bunu da yakalayamadığı, başvuruların 1'de kaldığı görüldü.

DİSİPLİN: İYİLEŞTİRİLMELİ

Bakanlık, ortaokulda, imam hatip ortaokullarında, liselerde, meslek liselerinde ve imam hatip liselerinde disiplin cezası ve yaptırım uygulanan öğrenci oranını düşürmek için başlattığı faaliyetlerden olumlu sonuç alamayınca, başarısızlığının karşılığı olarak kendisine iyileştirilmeli notu verdi. Mesleki ve teknik liselerde diğer liselere kıyasla 3 kat fazla olan ve her 10 öğrenciden birinin cezalarla karşılaştığı istatistikler de dikkat çekti.