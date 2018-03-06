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    Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil fotoğrafları

    Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 tanık vefat etti, çekimler hızlandırıldı

    © Fotoğraf: DHA/Marmaris Belediyesi arşivi
    Türkiye
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    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının İzmit’ten geçişinin tanıkları ile çekilecek olan belgeselin hazırlığı süresince tanıkların 19'undan 9’u vefat etti. Ölümler arka arkaya gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

    Mustafa Kemal Atatürk
    © AA/ Hanri Benazus Arşivi
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    Habertürk Gazetesi'nden Caner Aktan'ın haberine göre ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.

    Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler arka arkaya gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

    Belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

    Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

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    Etiketler:
    Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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