Et ve Süt Kurumu, 60.000 sığır ithal edecek

ESK'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden, 60.000 baş kesimlik sığır alımı yapılacak. İhalede son teklif verme tarihi 16 Mart saat 14:30 olarak belirlendi.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre de Avrupa Birliği'nin sığır ihracatındaki en büyük pazarı Türkiye oldu. Avrupa Komisyonu'nun 2017 için yayınladığı 'Verilerle Avrupa Birliği Et Piyasası Raporu'na göre AB Türkiye'ye sığır ihracatını 4 yılda 5 bin tondan 85 bin tona çıkardı. Yapılan ihracatın değeri ise, aynı dönemde 30 milyon euro'dan 342 milyon euro'ya ulaştı.

Et ve Süt Kurumu bülteninde yayınlandı. Verilere göre, AB 2017 yılında toplamda 706.000 ton karkas eşdeğeri canlı büyükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 12’si Türkiye’ye yapıldı. Avrupa Komisyonu verilerine göre, Türkiye’nin AB’den canlı hayvan ithalatı 2013 yılından bu yana sürekli artıyor. Buna göre, AB 2013 yılında Türkiye’ ye 5.000 86 ton karkas eşdeğeri canlı hayvan ihraç ederken 2014’te 8.000 98 ton, 2015’te 57.000 504 ton, 2016’da 71.000 142 ton ve 2017’de ise 84.000 944 tonluk ihracat ile rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre, son 3 yılda AB en çok canlı büyükbaş hayvan ihracatını Türkiye’ye gerçekleştirdi.