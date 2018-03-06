FETÖ'den gözaltına alınan iş adamı, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul’da FETÖ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete ve genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
2016: KÜLLİYE'DE BAKANLARDAN ÖDÜL
Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 27 Eylül 2016'da düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verilmişti. Şirketin başkanı Kadiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Cami Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödülünü bakanlar Faruk Özlü ve Nihat Zeybekci'den almıştı.
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