FETÖ'den gözaltına alınan iş adamı, 1 milyon lira kefaletle serbest bırakıldı

İstanbul'da FETÖ'den yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul’da FETÖ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu 1 milyon TL kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay operasyon düzenlemişti. Fethullah Gülen'in talimatıyla 2014 yılında Bank Asya'ya para yatırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Paranın aktarıldığı İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmış ancak dernek yöneticilerinden Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu aramalara rağmen bulunamamıştı. Kadiroğlu daha sonra polise teslim olmuştu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Başkanı Zekeriya Mete ve genel Sekreter yardımcısı Alparslan Arduç, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

2016: KÜLLİYE'DE BAKANLARDAN ÖDÜL

Türkiye'nin gıda alanında faaliyet gösteren firmalarından Elvan Grup'a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 27 Eylül 2016'da düzenlenen 5. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi kapsamında Gıda Sektörü Ar-Ge Merkezleri dalında birincilik ödülü verilmişti. Şirketin başkanı Kadiroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Cami Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende ödülünü bakanlar Faruk Özlü ve Nihat Zeybekci'den almıştı.