Baygın köpeği yolun ortasına atan kişiye cezaevinden çıktığı gün otomobil çarptı

Giresun’da bir köpeği araçların önüne atarak ölümüne neden olunca tutuklanan kişiye, salıverildiği gün otomobil çarptı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Giresun'da 22 Ocak'ta Karadeniz Sahil Yolu kenarında baygın halde bulunan köpeği ölmesi için yolun ortasına doğru atan ve köpeğin ölmesine neden olan Beytullah U. hayvanseverlerin ve köpeğin sahibinin şikayeti üzerine olaydan bir gün sonra yakalandı.

Beytullah U. köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın'ın şikayeti üzerine zanlı 'mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten' çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndeirldi.

1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra haftasonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.

Karma diye bir şey kesin var… Baygın köpeği ezilsin diye arabaların önüne atan cani, cezaevinden çıktığı gün arabanın altında kaldı. pic.twitter.com/pfeUjs5y3g — Bülent Mumay (@bulentmumay) 6 Mart 2018

Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın 1.24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağının da ezikler oluştuğu öğrenildi.



