Baygın köpeği yolun ortasına atan kişiye cezaevinden çıktığı gün otomobil çarptı

Beytullah U. köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın'ın şikayeti üzerine zanlı 'mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten' çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine göndeirldi.
1 ay 10 gün hapis yattıktan sonra haftasonu tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye olan şahsa cezaevinden çıktığı gün araba çarptı.
Karma diye bir şey kesin var… Baygın köpeği ezilsin diye arabaların önüne atan cani, cezaevinden çıktığı gün arabanın altında kaldı. pic.twitter.com/pfeUjs5y3g— Bülent Mumay (@bulentmumay) 6 Mart 2018
Kaza sonrası 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın 1.24 promil alkollü olduğu ve çarpmanın etkisiyle ayağının da ezikler oluştuğu öğrenildi.
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