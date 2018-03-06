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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

    Bahçeli: Suriye yönetimi teröristlerle iş birliği yaparsa toprakların bir kısmını elimizde tutmanın yolu açılacaktır

    © AA/ Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (366)
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    Türkiye'nin birçok kez 'Suriye'nin toprak bütünlüğü' vurgusunu yaparak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa… 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te düzenlediği grup toplantısında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

    • Biz kadın deyince ne anlamalıyız? Çocğunu giydiren ebeveyn mi? Evimizi çeviren, eşine destek veren, aşını dert eden bir fedakarlık anıtı mı? Biz kadını nasıl tarif etmeliyiz? Şeref ve namus timsali, ar ve iffet simgesi mi? Kadına baktığımızda neyin mahcubiyetini yaşamalıyız? Kadına baktığımızda söylediklerimizin hepsi fazlasıyla vardır. Kadının bir insan olduğu gerçeği unutuluyor. 
    • Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı. 

    NURETTİN YILDIZ'A: SAPIK

    • Mahkeme
      © AA/
      Tecavüzcüye karşı kendini savunan kadına 5 yıl hapis talebi
      (İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a tepki) Meczubun biri çıkıyor, kadınlara kocalarından dayak yediği için şükretmelerini istiyor. Meselenin tuhaf yanı ise, bunu da din ve diyanet adına yapabiliyor. Asansöre yabancı bir erkek ile kadının birlikte binmesinin sakıncalarından utanmadan, yüzü kızarmadan bahsedebiliyor. Ne ara bu kadar sapık türedi? 

    'BİR ARPA BOYU YOL ALAMIYORUZ'

    • Antalya'da polis yerdeki kadını tekmeleyip copla dövdü
      © Fotoğraf: DHA
      Antalya'da turist kadına şiddet uygulayan polislerden biri serbest bırakıldı
      Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Hiçbir ihanet cezasız kalmamalıdır. Hala istismarları ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. 'Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.' diyen milletimiz, kadına şiddet gösterene bedeli ödetecek güce sahiptir. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam. Gereği neyse yapılmalıdır. Kadına bir fiske vuran kimse bedeli ödetilmelidir. Şiddeti kaynağında kurutmalıyız. Bilim insanları şiddet konusunda çalışmalıdır. Bu da bir beka meselesidir. Ertelenmesi çok ciddi sorunlara neden olacaktır. Tüm kadınların, tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

    'VATANA SAHİP ÇIKMANIN SONUÇLARI VARDIR'

    • Afrin, Zeytin Dalı Harekatı
      © REUTERS/ Murad Sezer
      TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı
      Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden,alttan almadan, dik duruşnu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Budünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı, takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.

    'ZEYTİN DALI'NDA 4 KRİTİK SAFHA VARDIR'

    • Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 kritik safha vardır. 1 terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2, terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3, stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den  kurtarılmasıdır. 

    'SUÇ ORTAKLARI BELİRGİNLEŞTİ'

    • Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
      © REUTERS/
      Esad: Dışarıdan saldırı söz konusu olduğunda, Suriye halk güçlerinin Afrin'e gidişi doğal
      Afrin Suriye'nindir. Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa… 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır. Suç ortakları belirginleşmmiştir. Masumların kanını döken barbarlar söz konusu Türkiye olunca bir araya gelmişlerdir. Türkiye'ye iftira atan iç ve dış mihraklar Türkiye'nin sivil hassasiyetini ne zaman idrak edecekler. Teröristler yaşlı çoluk çocuk arkasına saklanmasa kahramanlarımızla kim baş edebilirdi? Canilerin köstebek gibi oraya, buraya saklanması boşunadır. Topraklarını kana ve işgale terk eden Esad hangi yüzle konuşmaktadır? Yaklaşık 400.000 kişi Doğu Guta'da açık cezaevindedir. Suriye'de kötüleşen durum karşısında BM 26 Şubat itibarıyla en az 30 gün süreyle ateşkes ilan etmiştir. Esad'ın saldırılarının durdurulması hedeflenmiştir. Durduruldu mu hayır, duracak gibi mi, hayır. Doğu Guta'da ateşkes ilan ediliyor. Esad aralarında çocukların da bulunduğu 700 kişi katlediyor, hem de bunu dünyanın gözü önünde yapıyor. Halep oradaysa, arşın Ankara'dadır. Ya ABD'li sözcülere ne demeli bunların zilletini nasıl izah etmeli. Hamurunda varsa insanın eşeklik baki kalır. 

    ABD'YE: OKUDUK, İLK EMİR 'OKU'DUR

    • Zeytin Dalı Harekatı, Afrin, TSK, ÖSO
      © REUTERS/ Khalil Ashawi
      Afrin'de yaşamını yitiren Türk askerlerinin yerini ABD mi bildirdi?
      BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır. (ABD'nin Afrin harekatına yönelik açıklamaları) ABD'li sözcüler BMGK kararının Afrin'de geçerli olduğunu iddia ediyor. 'İyice ve yeniden okusunlar' dediler. Okuduk, okuyoruz, okumayı da sürdürüyoruz. İlk emir 'Oku'dur, bunu yerine getiriyoruz. Çok şükrü yazmasını da biliyoruz. Diploma insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik, baki kalır. ABD'nin BMGK kararını çarpıtması bilinçlidir. Madem teröristleri Menbiç'ten çıkaracak kadar ABD, aynı şeyi Afrin'de yapmaktan neden imtina etmektedir?

    'GUAM'DA EĞİTİM ALAN TERÖRİSTLER BÖLGEYE GELİYOR'

    • Afrin'deki YPG'liler
      © REUTERS/ Rodi Said
      ABD'nin istihbarat raporuna göre YPG, PKK'nın Suriye'deki milis gücü
      YPG/PKK'yı Fırat'ın doğusuna gizlemek her şeyi çözecek midir? Fırat'ın doğusuna geçince sütten çıkmış kaşık mı olacaktır. Bu işin doğusu, batısı yoktur. Afrin temizlenir temizlenmez, Menbiç gündeme alınmalı teröristler kovalanmalı. Fırat'ın kıyılarına hepsi gömülmelidir. İhanete merhamet zaaf doğuracaktır. Silah sevkiyatları sürerken YPG'lilere ulu orta bomba eğitimi vererek sosyal medyadan paylaşım yapmaktadır. Pasifik'teki Guam adasında eğitim alan teröristler bölgeye tetikçi olarak giderilmektedir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır. 

    'GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN'

    • YPG güçleri
      © AFP 2018/ Delil Souleiman
      Pentagon: YPG unsurlarının Afrin'e gitmesi IŞİD karşıtı operasyonu yavaşlatıyor
      ABD'ye sesleniyorum: Dolambaçlı yollara girmeyin, düşmansanız adam gibi düşman olun, müttefikseniz mertçe yanımızda olun. Göründüğünüz gibi olun. Ayak oyunlarına girmeyin. Türk milletinin aklıyla alay eden yanlış hesap yapar. Bu hesap muhataplarına pahalıya patlar. Azdan az çoktan çok gider. Terörle mücadeleyi bırakın, müzakereye dönün demek marazidir. Operasyonlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülmektedir. Afrin'de yürümez, Menbiç'e hilali dikmezsek, Ankara'da boğuluruz. Hedef budur. Putin'in dünyanın her yerini vuracak nükleer füze yaptıklarını söylemek geleceğin karanlığını göstermektedir. İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak temizlenecek. Kanlı teröristlerin beli zorlaya zorlaya kırılacaktır. ABD lafa gelince müttefiktir. Söz diyor yapmıyor, vaad ediyor yapmıyor. İsrail gözlerini Suriye'ye çevirmiş beklemektedir. İran şii milislerle İran'ı karıştırmaktadır. Rusya ise akşam başka sabah başkadır.

    ALMANYA'YA SALİH MÜSLİM ÇAĞRISI: ALTIN FIRSAT ÖNÜNÜZDE

    • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut
      © Fotoğraf: Twitter
      Yiğit Bulut: Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya
      Çekya teröriste destek vermiştir. Teröristin iadesi Almanya'dan talep etmiştir. Almanya'nın altın fırsat önündedir. Ya Salih Müslim'i teslim edecek, ya ilişkilere darbe vuracaktır. İnsan haklarını savunan hiçbir ülke teröristleri koruyamaz. Terörizmin ortadoğuyu ne hale getirdiği aşikardır. Emperyalizmin karanlık senaryosu ya bölgeyi tamamen kuşatacak, ya zalimler tekrar yenilgiye uğratılacaktır. Türkiye, şart ve gelişmeler karşısında kendi söktüğünü kendi dikmek zorundadır. Bizim jeopolitik dinamiğimiz bin yıldır Anadolu'dur. Kaynağımızdan kopmazsak,  kardeşliğimizden ayrılmazsak, 7 düvel gelse yine akıbeti geçmişteki gibi olacaktır.

    MHP, kurultay, Devlet Bahçeli
    © AA/
    MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı
    12 Mart'ta yapılacak 12. Olağan Kurultay ile ilgili konuşan Bahçeli, "Milli duruş dedik, milletimizi durdurmak isteyenleri durdurduk. Ya milli duruş, ya milli devriliş ortası yoktur. Ya beka ya millete cefa başka çıkışı kalmamıştır. Nefesleri yettiği kadar koştursunlar. Biz cumhur ittifakı diyoruz, Türk milletine karşı küresel suikastın karşısında duruyoruz. 12. Olağan Büyük Kurultayımız yoğrulma kurultayı olacaktır. Önümüzdeki hafta Çanakkale ruhu ile yapılacak kurultaya milletin her ferdini davet ediyorum. Afrin'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz fatiha ile, dua ile anıyorum" dedi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (366)

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    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, YPG, MHP, Nurettin Yıldız, Salih Müslim, Devlet Bahçeli, Beşar Esad, Çekya, Afrin, Almanya, Türkiye, ABD
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