Bahçeli: Suriye yönetimi teröristlerle iş birliği yaparsa toprakların bir kısmını elimizde tutmanın yolu açılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te düzenlediği grup toplantısında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:
- Biz kadın deyince ne anlamalıyız? Çocğunu giydiren ebeveyn mi? Evimizi çeviren, eşine destek veren, aşını dert eden bir fedakarlık anıtı mı? Biz kadını nasıl tarif etmeliyiz? Şeref ve namus timsali, ar ve iffet simgesi mi? Kadına baktığımızda neyin mahcubiyetini yaşamalıyız? Kadına baktığımızda söylediklerimizin hepsi fazlasıyla vardır. Kadının bir insan olduğu gerçeği unutuluyor.
#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/UUNwy6NkLu— AA Canlı (@AACanli) 6 Mart 2018
- Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı.
MHP Lideri Bahçeli, asansör fetvası veren Nurettin Yıldız’ı ‘meczub’ olarak nitelendirip sert çıktı: Utanmadan sıkılmadan yüzü kızarmadan… Ne ara bu kadar sapık türedi? pic.twitter.com/JfQyI900sp— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 6, 2018
NURETTİN YILDIZ'A: SAPIK
'BİR ARPA BOYU YOL ALAMIYORUZ'
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir" dedi. pic.twitter.com/IB4kpDr2lA— Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) 6 Mart 2018
'VATANA SAHİP ÇIKMANIN SONUÇLARI VARDIR'
- Mukedderatımızla ilgili kurulan sahne Afrin'dedir. Türkiye esneme göstermeden,alttan almadan, dik duruşnu sergilemelidir. Bir vatana sahip olmak kolay değildir, sonuçları vardır. Bir devlete sahip olmanın bedelleri vardır. Sevr hayaleti adeta peşimizden geliyor. Mondros rezaleti adeta peşimizden geliyor. Budünün ciddiyetini kavramalıyız. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Artık bıçak kemiktedir, mızrak çuvaldan çıkmıştır. Tehditlerin cesareti gittikçe dalga boyuna dönüşmüştür. 45 günü geride bırakılan Zeytin Dalı Harekatı, takdir edilecek bir şuur ve planlama ile devam edilmektedir. Al bayrak Raco'ya dikilmiştir. Buradaki tuzaklanmış patlayıcılar sabırla temizlenmektedir. Raco ve Cinderes'e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.© REUTERS/ Murad Sezer
'ZEYTİN DALI'NDA 4 KRİTİK SAFHA VARDIR'
- Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 kritik safha vardır. 1 terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2, terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3, stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır.
'SUÇ ORTAKLARI BELİRGİNLEŞTİ'
ABD'YE: OKUDUK, İLK EMİR 'OKU'DUR
- BM ateşkes raporunda Afrin'e en ufak bir atıf yoktur. Olsa ne yazacaktır. Türkiye bir savaşın tarafı değildir. BM haklarımızı yerine getiriyoruz. ABD'nin BM kararını çarpıtması hezeyandır. (ABD'nin Afrin harekatına yönelik açıklamaları) ABD'li sözcüler BMGK kararının Afrin'de geçerli olduğunu iddia ediyor. 'İyice ve yeniden okusunlar' dediler. Okuduk, okuyoruz, okumayı da sürdürüyoruz. İlk emir 'Oku'dur, bunu yerine getiriyoruz. Çok şükrü yazmasını da biliyoruz. Diploma insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik, baki kalır. ABD'nin BMGK kararını çarpıtması bilinçlidir. Madem teröristleri Menbiç'ten çıkaracak kadar ABD, aynı şeyi Afrin'de yapmaktan neden imtina etmektedir?© REUTERS/ Khalil Ashawi
'GUAM'DA EĞİTİM ALAN TERÖRİSTLER BÖLGEYE GELİYOR'
- YPG/PKK'yı Fırat'ın doğusuna gizlemek her şeyi çözecek midir? Fırat'ın doğusuna geçince sütten çıkmış kaşık mı olacaktır. Bu işin doğusu, batısı yoktur. Afrin temizlenir temizlenmez, Menbiç gündeme alınmalı teröristler kovalanmalı. Fırat'ın kıyılarına hepsi gömülmelidir. İhanete merhamet zaaf doğuracaktır. Silah sevkiyatları sürerken YPG'lilere ulu orta bomba eğitimi vererek sosyal medyadan paylaşım yapmaktadır. Pasifik'teki Guam adasında eğitim alan teröristler bölgeye tetikçi olarak giderilmektedir. Çevremizde ajandan geçilmemektedir. Onlarca ülkelerden gelen istihbarat ajanları kanlı arayışları için YPG'ye katılmışlardır. Son hain yok edilene kadar geri adım atmak, durmak seçenek dışıdır.© REUTERS/ Rodi Said
'GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN'
- ABD'ye sesleniyorum: Dolambaçlı yollara girmeyin, düşmansanız adam gibi düşman olun, müttefikseniz mertçe yanımızda olun. Göründüğünüz gibi olun. Ayak oyunlarına girmeyin. Türk milletinin aklıyla alay eden yanlış hesap yapar. Bu hesap muhataplarına pahalıya patlar. Azdan az çoktan çok gider. Terörle mücadeleyi bırakın, müzakereye dönün demek marazidir. Operasyonlar Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülmektedir. Afrin'de yürümez, Menbiç'e hilali dikmezsek, Ankara'da boğuluruz. Hedef budur. Putin'in dünyanın her yerini vuracak nükleer füze yaptıklarını söylemek geleceğin karanlığını göstermektedir. İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak temizlenecek. Kanlı teröristlerin beli zorlaya zorlaya kırılacaktır. ABD lafa gelince müttefiktir. Söz diyor yapmıyor, vaad ediyor yapmıyor. İsrail gözlerini Suriye'ye çevirmiş beklemektedir. İran şii milislerle İran'ı karıştırmaktadır. Rusya ise akşam başka sabah başkadır.© AFP 2018/ Delil Souleiman
ALMANYA'YA SALİH MÜSLİM ÇAĞRISI: ALTIN FIRSAT ÖNÜNÜZDE
- Çekya teröriste destek vermiştir. Teröristin iadesi Almanya'dan talep etmiştir. Almanya'nın altın fırsat önündedir. Ya Salih Müslim'i teslim edecek, ya ilişkilere darbe vuracaktır. İnsan haklarını savunan hiçbir ülke teröristleri koruyamaz. Terörizmin ortadoğuyu ne hale getirdiği aşikardır. Emperyalizmin karanlık senaryosu ya bölgeyi tamamen kuşatacak, ya zalimler tekrar yenilgiye uğratılacaktır. Türkiye, şart ve gelişmeler karşısında kendi söktüğünü kendi dikmek zorundadır. Bizim jeopolitik dinamiğimiz bin yıldır Anadolu'dur. Kaynağımızdan kopmazsak, kardeşliğimizden ayrılmazsak, 7 düvel gelse yine akıbeti geçmişteki gibi olacaktır.© Fotoğraf: Twitter
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