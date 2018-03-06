Bahçeli: Suriye yönetimi teröristlerle iş birliği yaparsa toprakların bir kısmını elimizde tutmanın yolu açılacaktır

Türkiye'nin birçok kez 'Suriye'nin toprak bütünlüğü' vurgusunu yaparak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye yönetimi teröristle iş başı yaparsa… 100 yıl önceki topraklarımızın bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te düzenlediği grup toplantısında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Biz kadın deyince ne anlamalıyız? Çocğunu giydiren ebeveyn mi? Evimizi çeviren, eşine destek veren, aşını dert eden bir fedakarlık anıtı mı? Biz kadını nasıl tarif etmeliyiz? Şeref ve namus timsali, ar ve iffet simgesi mi? Kadına baktığımızda neyin mahcubiyetini yaşamalıyız? Kadına baktığımızda söylediklerimizin hepsi fazlasıyla vardır. Kadının bir insan olduğu gerçeği unutuluyor.

#Canlı: MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/UUNwy6NkLu — AA Canlı (@AACanli) 6 Mart 2018

Fiziksel, psikolojik şiddete uğrayan kadınlarımızla nasıl helalleşeceğiz. Dilde sürekli kadına şiddet vardır, bunlarla nasıl yüzleşeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların çığlıkları vardır. Bu çığlık masumdur. Bu yılın ocak ayında 28, şubat ayında 47 kadın cinayeti işlenmiştir. 376 kız çocuğu cinsel istismarın hedefi olmuştur. İstismarcılar sonuna kadar cezasını çekmeli ve iyi hal falan da kullanılmamalı.

MHP Lideri Bahçeli, asansör fetvası veren Nurettin Yıldız’ı ‘meczub’ olarak nitelendirip sert çıktı: Utanmadan sıkılmadan yüzü kızarmadan… Ne ara bu kadar sapık türedi? pic.twitter.com/JfQyI900sp — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) March 6, 2018

NURETTİN YILDIZ'A: SAPIK

'BİR ARPA BOYU YOL ALAMIYORUZ'

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir" dedi. pic.twitter.com/IB4kpDr2lA — Yeniçağ Gazetesi (@Gazete_Yenicag) 6 Mart 2018

'VATANA SAHİP ÇIKMANIN SONUÇLARI VARDIR'

© REUTERS/ Murad Sezer TSK, Afrin harekatında 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı

'ZEYTİN DALI'NDA 4 KRİTİK SAFHA VARDIR'

Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 kritik safha vardır. 1 terör örgütü ile tüm bağlantılar kesilmeye çalışılmış bunda başarılı olunmuştur. 2, terör örgütünün çevresi kuşatılmış, patlayıcılar, hendekler imha edilmiştir. 3, stratejik safa Afrin'e çıkan tüm stratejik yol tepe kontrol altına alınmaya çalışılmış ve başarıya ulaşılmıştır. 4. safa ise sivillerin Afrin'den kurtarılmasıdır.

'SUÇ ORTAKLARI BELİRGİNLEŞTİ'

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'GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN'

© AFP 2018/ Delil Souleiman Pentagon: YPG unsurlarının Afrin'e gitmesi IŞİD karşıtı operasyonu yavaşlatıyor

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12 Mart'ta yapılacak 12. Olağan Kurultay ile ilgili konuşan Bahçeli, "Milli duruş dedik, milletimizi durdurmak isteyenleri durdurduk. Ya milli duruş, ya milli devriliş ortası yoktur. Ya beka ya millete cefa başka çıkışı kalmamıştır. Nefesleri yettiği kadar koştursunlar. Biz cumhur ittifakı diyoruz, Türk milletine karşı küresel suikastın karşısında duruyoruz. 12. Olağan Büyük Kurultayımız yoğrulma kurultayı olacaktır. Önümüzdeki hafta Çanakkale ruhu ile yapılacak kurultaya milletin her ferdini davet ediyorum. Afrin'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz fatiha ile, dua ile anıyorum" dedi.