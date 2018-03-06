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    Hami Aksoy

    Dışişleri: Pentagon sözcüsü saçmalamaya devam etmiş

    Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Hüseyin Hayatsever
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    Türk Dışişleri Bakanlığı, YPG unsurlarının Suriye'nin doğusundan ayrılıp Afrin'e gitmesinden dolayı IŞİD karşıtı operasyonların 'duraksadığını' söyleyen ve YPG'li Cemil Mazlum'u 'General Mazlum' olarak tanımlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'e sert tepki gösterdi.

    YPG güçleri
    © AFP 2018/ Delil Souleiman
    Pentagon: YPG unsurlarının Afrin'e gitmesi IŞİD karşıtı operasyonu yavaşlatıyor
    Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy, bakanlıkta düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve diplomasi muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

    Aksoy, Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'in PKK'lı Mazlum Kobani'ye 'general' nitelemesinde bulunmasına ilişkin bir soruya, şöyle yanıt verdi:

    "Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD'de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü'nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum. Biz gerekli açıklamayı yapmıştık. Daha önce de bu gibi açıklamalar yapıyordu Pentagon Sözcüsü. Yine bir açıklama yapacağız bu konuda."

    Pentagon Sözcüsü Manning, Mazlum Kobani adını da kullanan Ferhad Abdi Şahin'i 'General Mazlum' olarak tanımlamış, "General Mazlum ve Suriye'de IŞİD'den alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, IŞİD ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

    'RUSYA'YLA İŞBİRLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAMIZ ÖNEMLİ'

    Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12-14 Mart tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Rusya ziyareti kapsamında Moskova'da Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Toplantısı ve Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılacak.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Çavuşoğlu: Rusya'yla ilişkilerimizle ilgili bazı çevrelerin kaygısı asılsız
    Çavuşoğlu, 16 Mart'ta da Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile birlikte Türkiye-Rusya-İran üçlü dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

    Aksoy, "Rusya'yla her konuda aynı fikirde olmasak da diyalog ve işbirliği en üst seviyede tutmamız önemli. Son dönemde atılan adımlar, beraber çalıştığımız zaman ortaya çıkan güzel sonuçların bir göstergesi" dedi.

    'TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ LİDERLER ZİRVESİ NİSAN AYI BAŞINDA'

    Aksoy, ilki Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesinin ikincisinin Nisan ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evsahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla İstanbul'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

    'MENBİÇ TEKRAR ELE ALINACAK'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan, ABD'nin Menbiç teklifini açıkladı
    Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Şubat ayındaki Ankara ziyaretinde Türkiye ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek kurulması kararlaştırılan mekanizma kapsamındaki Suriye konulu çalışma grubunun ilk toplantısını 8-9 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da yapacağını açıkladı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin neticesinde ortaya çıkan ortak mekanizma ve çalışma grupları çerçevesinde Türkiye'nin ABD'den beklentilerinin belli olduğunu vurgulayan Aksoy, "PYD/YPG'nin silahlarını teslim etmesini istiyoruz. 8-9 Mart'ta yapılacak toplantıda bu konular tekrar ele alınacak. Suriye, Suriye'deki gelişmeler, Menbiç tekrar ele alınacak" diye konuştu.

    Aksoy, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile 19 Mart'ta Washington'da görüşeceğini açıkladı.

    'ÇEK MAHKEMESİNİN KARARI TERÖRLE MÜCADELEYE AYKIRI'

    Aksoy, eski PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim'in Çekya'da serbest bırakılmasının ardından Berlin'de görülmesiyle ilgili olarak, "Çek mahkemesinin kararı terörle küresel mücadeleye de aykırıdır. Bu konunun takipçisiyiz. Salih Müslim hangi Avrupa ülkesinde olursa olsun her ülkede bu yönde girişimlerimiz sürecek" diye konuştu.

    'İDLİB VE FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 170 BİN KİŞİ KAPASİTELİ KAMP KURMA HAZIRLIKLARI YAPILIYOR'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
    Erdoğan: Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek
    Aksoy, "Türkiye Afrin harekatı kapsamında sivil kayıpların yaşanmaması için ve oradaki sivillere yardım için nasıl çalışmalar yapıyor?" sorusu üzerine, "Biz harekatın başından beri sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf ediyoruz. İnsani yardım faaliyetlerimizi de ara vermeden sürdürmeye gayret ediyoruz, insani yardımları düzenli olarak bölgeye sevk ediyoruz. Örneğin Kızılay ve AFAD, İdlib ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde 170 bin kişi kapasitesinde kamp kurulması konusunda çalışmalara başlamış vaziyette" dedi.

    Kızılay ve AFAD'ın İdlib ve Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde kamp kurmak için hazırlık yaptığı merkezlerin Azez, Elbil, Tugli, Teleffer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsalları olduğu bildirildi. 9 ayrı merkezde kurulması planlanan bu kampların toplam kapasitesinin 170 bin kişi olması öngörülüyor.

    Etiketler:
    Pentagon, YPG, PYD, IŞİD, Hami Aksoy, Rob Manning, Rex Tillerson, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Rusya, Menbiç, Afrin, Suriye, Türkiye, ABD
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