İTO'dan MBC'nin dizi yasağına tepki: Onlar kaybeder

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Dubai merkezli medya grubu MBC'nin Türk dizilerinin gösterimini durdurma kararına tepki gösterdi. Türk yapımlarını engellemeye kimsenin gücü yetmez diyen Oran, "Uydudan Türk yapımları için özel bir yayın yapmak da şüphesiz bir seçenek olabilir" ifadesini kullandı.

Oran, "Bu kadar uydunun olduğu internet çağında insanların bu dizileri izlemesini kimse engelleyemez. Bir kanal kapatılabilir belki ama Türk dizilerini yayınlayacak pek çok medya kuruluşu bulunur. Zira bu coğrafyada Türk dizilerine de Türkiye'ye de sempati büyük ve asıl rahatsızlık da bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

"İnsansız uçaklara getirilen kısıtlamalar Türkiye'yi nasıl mal sahibi yaptıysa, bu yasakta ısrar ederlerse Türkiye, bu ülkelerdeki izleyicilerine ulaşmak için daha zengin bir mecra ve kanal çeşitliliği oluştururak yasağı fırsata çevirir" diyen Öztürk Oran, şöyle devam etti:

"Yasaklama kararı ile yasağı koyanlar kaybeder. Çünkü Türk dizileri sadece Arap coğrafyasında değil dünyanın her yerinde ciddi iş yapıyor, ses getiriyor, milyonları adeta ekranlara bağlıyor. Türk dizileri kendi kalitesini sürdürdüğü sürece, Türk yapımlarını engellemeye kimsenin gücü yetmez. Su akar yolunu bulur. Bizim dizileri yasaklamak, onlar için daha az seyredilen kanal olmayı kabul etmek demektir. Öte yandan Arap dünyasına hitap etme anlamında MBC dışında da önemli mecralar var. Bunları değerlendiririz. Uydudan Türk yapımları için özel bir yayın yapmak da şüphesiz bir seçenek olabilir."

Suudi Arabistan merkezli ve Arap dünyasının en çok izlenen kanalı olarak bilinen MBC, bünyesindeki 11 kanala talimat göndererek, Türk dizilerinin yayından kaldırılmasını istemişti.