Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu: 2 Rus vatandaşı serbest bırakıldı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Sergey Losev, dün İstanbul'da yasaklı madde taşıma şüphesiyle 4 Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Losev, yaptığı yeni açıklamada, gözaltına alınan Ruslardan 2'sinin daha serbest bırakıldığını ve bu kişiler hakkındaki suçlamaların kaldırıldığını ifade etti.

Losev, "Bu sabah gerekli tüm incelemelerin sonuçları alındıktan sonra Rus vatandaşlarına yönelik tüm suçlamalar kaldırıldı. Bu kişiler, serbest bırakıldı ve belirledikleri güzergahta yolculuklarına devam etmeyi planlıyorlar" dedi.

Losev'in dünkü açıklamasına göre Rusya'dan İstanbul aktarmalı olarak seyahat eden 4 Rus vatandaşı yasaklı madde taşıma şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakılırken 2'sinin gözaltı hali devam etmişti.