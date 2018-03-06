Erdoğan'dan BMGK'ya: Batsın sizin kararınız

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyorhttps://t.co/BMAyj9imug— T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 6 Mart 2018
'AFRİN'DE 41 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'
- Türkiye bir yandan ilişkilerini geliştirmek için çabalarken diğer yandan ekonomisini güçlendirmeye, güvenlik politikalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bir süredir Suriye'deki gelişmeler yer alıyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan bütün güvenlik güçlerimize rabbimden muvaffakiyet diliyorum. Şüphesiz ki sefer bizden, zafer Allah'tandır. Şu ana kadar 700 kilometrekarenin üzerinde bir alan teröristlerden temizlendi ve bizim kontrolümüz altında. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı son aldığım rakam 2872. TSK ve Jandarma'dan 41 askerimiz ile ÖSO'dan 159 kardeşimiz şehit oldu. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarıma ve milletimize başsağlığı diliyorum.© AA/ Genelkurmay Başkanlığı
AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunda 700 km karenin üzerinde bir alanın temizlendiğini, 2872 teröristin etkisiz hale getirildiğini 41 askerin şehit olduğunu, ÖSO’dan 159 kişinin öldüğünü söyledi. pic.twitter.com/LeYgfIIY6u— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 6 Mart 2018
'CİNDERES'E BASKI ARTMIŞ DURUMDA, ÇOK YAKINDA BURASI DA TEMİZLENECEK'
- Döktüğü kanın tek damlası dahi boşa gitmeyen bizim askerimizin yattığı toprak da tuttuğu bayrak da bellidir. Ruhunu ve bedenini kirli pazarlıkların amacı etmiş geberip giden teröristleri kimse hatırlamayacak. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta itibarıyla terör örgütünün sınırlarımız ile irtibatı artık tamamen kesilmiş durumda. Örgütün direniş gösterdiği yerler arasındaki Raco ve Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi. Hem bölgenin kontrolü hem de örgütün harekat kabiliyeti kapsamında kritik öneme sahip Meydanlı Barajı'nın ele geçirilmesidir. Cinderes'e baskı artmış bulunuyor. Teröristler sıkıştırılıyor. Çok yakında burası da temizlenecek. Afrin şehir merkezinin kuşatması önündeki büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak. Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı şekilde yürüyeceğine inanıyorum.© AA/ Abdullah Coşkun
'KASTİ OLARAK SİVİLLERİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ KİMSE İDDİA EDEMEZ'
- Tüm komutanlarımıza a'dan z'ye şükranlarımı sunuyorum. Ana muhalefetin temsilcileri ÖSO'ya terör örgütü yakıştırmasını yapacak kadar densiz olsalar da bizim için onlar bizim o mücadeledeki en önemli kardeşlerimizdir. Afrin'de attığımız her adımda karşımıza çıkan manzara yaptığımız operasyonun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kasti olarak tek bir sivilin zarar gördüğünü kimse iddia edemez, ispatlayamaz. Başka yerlerde gerçekleştirilmiş zulümleri gösterenlerin maskesi ortaya çıkıyor. Ülkemize yönelik iftiraların, yalanların hiçbiri de karşılıksız bırakılmamalı. Dünyanın herhangi bir yerindeki tek bir kişinin bile buna inanarak yanlış kanaatlere sahip olmasına gönlümüz razı gelmez.© Sputnik/ Hikmet Durgun
'TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINA DÜŞEN HAVAN MERMİLERİ ONLARA ULAŞMAYACAK'
- Amerika'da yaşayan bir kişi devletinin binlerce kilometre ileride yaptığı operasyonları kendi güvenliğinin gereği olarak görüyor. Türkiye, sınırlarının sıfır noktasında, sınırlarını aşan terör tehditlerine karşı harekete geçtiğinde ise bambaşka bir görüntü çıkıyor. Amerika'nın Afganistan'daki operasyonları 17. yılı geride bıraktı. Kimse Amerika'ya "Bu kadar uzun süre oprasyon mu olur?" diye söyledi mi? Her gün Türkiye'ye "Operasyon uzun sürdü, çekilin" çağrısı yapılıyor. Türkiye'nin topraklarına düşen top ve havan mermisi onların topraklarına tabii ki asla ulaşmayacak. Terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın canı, onların insanlarının canlarından daha mı kıymetsiz. Kapılarını kapattıkları mültecilerin niçin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını düşünüyorlar mı acaba? Onlar 3-5 mülteciyi alıp almamanın kavgasını veriyorlar. Avrupa ülkelerinin sahil güvenlikleri sığınmacıların botlarını delip ölüme terk ederken biz ön şart aramaksızın her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz. Siz oraya olsa olsa 6. Filolarınız ile uçaklarınız ile gelirsiniz. Siz onları ölüme terk ederken biz her masumun canını kurtarmanın peşindeyiz.© REUTERS/ Eric Feferberg
'BU 5 ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU HAKLARA ONLAR DA SAHİP OLSUN'
- Türkiye'nin amacının terör örgütleri ve onların arkalarındaki güçler de farkındalar. Bizim bölgeyi asli sahibi olan Suriyelilerin yaşayabileceği güvenli, huzurlu şartlara sahip bir yer haline getirmek istediğimizi herkes biliyor. Bunları onlarla konuştuk. Amerika, Rusya, onlarla da konuştuk. En son gelişmeler Doğu Guta. Doğu Guta'daki gelişmeler yenilir yutulur mu? İnsanlığa sığar mı? BMGK'da karar alınıyor. Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var? Siz insanlığı kandırıyorsunuz. Bu 5 ülkenin sahip olduğu haklara onlar da sahip olsun. Biz bunu dünyada görüştüğümüz liderlere söylediğümizde haklısınız diyor, sesinizi çıkarın dediğimizde hiçbirisi sesini çıkaramıyor. Hamdolsun şu Kudüs meselesinde 128 ülke sesini çıkardı, orada tavrını ortaya koydu. Bu tavrı "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışını ortaya koymak için dünya ortaya koymalı.© REUTERS/ Bassam Khabieh
'BURADAKİ HEDEF AÇIK BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'DİR'
- Onların tankları, topları, uzaylara giden şusu busu olabilir. Olsun be! Bizim Allah'ımız var. Biz böyle yürüyeceğiz. Ülkemizin sınırları boyunca kurulmaya çalışan terör koridorunun tek bir hedefi olabilir. O da Türkiye'dir. Tüm silahların namluları ülkemize doğrultuldu. Hani dosttunuz ya? Hani biz müttefiktik, hani NATO'da beraberdik. Bunların hepsi aynen deve kuşu gibi. AB ile olan köklü ilişkileri sebebiyle Batı bloğunda yer alan NATO üyesi ülkemize yönelik böyle bir hazırlığın yapılmasını biz nasıl DEAŞ ile güvenlik kaygıları ile izah edebiliriz. Buradaki hedef açık bir şekilde Türkiye'dir. Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. İstedikleri kadar yalan söylesinler, istedikleri diplomasi oyunlarını oynasınlar, biz bu gerçeği görüyoruz.© AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
'TÜRKİYE, 15 TEMMUZ'DAN ÖNCEKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR'
- Sahadaki bütün politikamızı buna göre belirliyoruz. Artık kimin ne dediği değil, ne yaptığına bakıyoruz. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yoktur. 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysa, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız. 15 Temmuz bu konuda milattır. Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir.
'BİZ HER AN ATILACAK HER ADIMA HAZIR BİR ÜLKEYİZ'
SAADET PARTİSİNE GÖNDERME: GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY ELİMİZDEN GELMEZ
S-400 TEPKİSİ: SORGULAMALARA GELEMEYİZ
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
- Bizim için her gün Anneler Günü'dür, Kadınlar Günü'dür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak anılıyor. Şimdiden tüm hanım kardeşlerimizin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bizim için kadın her şeyden önce insandır. Kadının maruz kaldığı her zulüm tüm insanlığın onuruna vurulmuş bir darbedir. Kadın diğer özelliklerinin yanı sıra anne ve eş sıfatlarıyla toplumda çok ayrı bir konuma sahiptir. Erkekle kadını tıpkı bir bedenin iki yarısı gibi düşündüğünüzde aslında ikisinin aynı olduğunu görürüz. Biri olmadan diğerinin bir anlamı yoktur.© AA/ Muhammed Selim Korkutata
'ANNELERE İHANET EDENLER SON ZAMANLARDA BİRAZ ARTMAYA BAŞLADI'
- Peygamberimiz ne buyuruyor; 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyor. Babaların ayakları altındadır demiyor. Annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Medyaya da seslemiyorum, lütfen bu yayınlarınızı şöyle kesintiye uğratın yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Anneler nazlıdır, çeker ayağını, çektiği zaman annene de ki, 'Anne cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?
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