Erdoğan'dan BMGK'ya: Batsın sizin kararınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Guta'da yaşananlar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 'insani mola' kararının uygulanmadığını söylerken, "Batsın sizin kararınız. İşleme konulmayan kararın insanlık için ne anlamı var ya? Siz insanları kandırıyorsunuz ya" dedi.