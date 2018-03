Erdoğan'dan BMGK'ya: Batsın sizin kararınız

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'AFRİN'DE 41 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU'

AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunda 700 km karenin üzerinde bir alanın temizlendiğini, 2872 teröristin etkisiz hale getirildiğini 41 askerin şehit olduğunu, ÖSO’dan 159 kişinin öldüğünü söyledi. pic.twitter.com/LeYgfIIY6u — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) 6 Mart 2018

'CİNDERES'E BASKI ARTMIŞ DURUMDA, ÇOK YAKINDA BURASI DA TEMİZLENECEK'

'KASTİ OLARAK SİVİLLERİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ KİMSE İDDİA EDEMEZ'

'TÜRKİYE'NİN TOPRAKLARINA DÜŞEN HAVAN MERMİLERİ ONLARA ULAŞMAYACAK'

'BU 5 ÜLKENİN SAHİP OLDUĞU HAKLARA ONLAR DA SAHİP OLSUN'

'BURADAKİ HEDEF AÇIK BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'DİR'

'TÜRKİYE, 15 TEMMUZ'DAN ÖNCEKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR'

Sahadaki bütün politikamızı buna göre belirliyoruz. Artık kimin ne dediği değil, ne yaptığına bakıyoruz. Somut uygulamasını görmediğimiz hiçbir görüşmenin, mutabakatın bizim nezdimizde kıymeti harbiyesi yoktur. 81 milyon tek yürek, tek ses olarak ezanımıza, bayrağımıza sahip çıktıysa, dışarıdan gelen tehditleri de aynı şekilde karşılamakta kararlıyız. 15 Temmuz bu konuda milattır. Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir.

'BİZ HER AN ATILACAK HER ADIMA HAZIR BİR ÜLKEYİZ'

SAADET PARTİSİNE GÖNDERME: GÜLE GÜLE DEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY ELİMİZDEN GELMEZ

S-400 TEPKİSİ: SORGULAMALARA GELEMEYİZ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

'ANNELERE İHANET EDENLER SON ZAMANLARDA BİRAZ ARTMAYA BAŞLADI'