Deniz Kuvvetleri davasında 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi öncesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı içinde kurulduğu belirtilen yapılaşmaya ilişkin davada cezalar açıklandı. 72 sanıklı davada, 47 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, 18 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Karar duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.

Sanıklar, önceki duruşmalarda ‘suçsuz olduklarının ortaya çıktığını' belirterek beraat talep etmişti. Savcılık ise sanıklardan 61'inin ‘anayasal düzeni ihlal' suçuyla ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etmişti.

Davada yargılanan bazı isimler şöyle: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, ‘FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri imamı' olduğu belirtilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı, eski tuğamiraller İhsan Bakar ve Hasan Kulaç.