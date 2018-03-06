AKM'ye iş makineleri girdi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi kapsamında yeniden inşa edilmesi planlanan merkezin yıkım çalışmalarında iş makineleri de devreye girdi.

Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sefer iş makineleri yıkımda çalışmaya başladı.

© REUTERS/ Murad Sezer AKM'nin etrafı yıkım için kapatıldı

Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle bu sabah itibarıyla yıkım çalışmaları devam ediyor.

Beton kırma makinesi, binanın Taksim Meydanı'na bakan tarafındaki bölümde çalışırken, Beyoğlu Belediyesi'nin verdiği yıkım ruhsatında çevreye zarar verilmemesi şartı gereği, binanın dört bir tarafı çelik bariyerlerle kapatıldı.

Ekipler, etraftaki betanları iş makineleriyle kırarken bina iskeletinin de önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtiliyor.