Gabriel: Müslim'in iadesi talebinde hukuk devletine uyulacak

Çavuşoğlu, son iki ayda Almanya'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyarette Berlin'de mevkidaşı Sigmar Gabriel ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesinde, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de Zeytin Dalı Harakatı'na karşı bir protestoya katılan PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim de gündeme geldi. Ankara Berlin'den Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

Ortak basın toplantısında bu konudaki soruyu yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararına da değinen Çavuşoğlu, 'özellikle Doğu Guta'da ihlallerin olduğunu, rejimin ihlalinin kesinlikle durdurulması gerektiğini' ifade etti.

© AFP 2018/ Kay Nietfeld Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş

BMGK kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını dile getiren Çavuşoğlu, ''Türkiye, Afrin'de YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Almanya da PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor'' diye konuştu.

Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün önemi konusunda Almanya ile görüşlerinin ortak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Yemen, Libya ve Irak'ın yeniden inşası gibi konuları da birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

'ALMAN TURİST TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ'

Çavuşoğlu, bir soru üzerine, bazı terör saldırıları ve siyasi nedenlerden dolayı Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl ve 2016'da az olduğunu, ancak bu sene rezervasyonlarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 80'lik artış görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin terör saldırılarına karşı aldığı tedbirler neticesinde herhangi bir Avrupa kentinden daha az güvenli olmadığını savunan Çavuşoğlu, Alman vatandaşlarının, turist olarak Türkiye'yi tercih etmediği son iki yılda, gerek konfor gerek aldıkları hizmet ve doğal güzellikler açısından Türkiye'yi çok özlediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI TARTIŞMASI

Çavuşoğlu, Türkiye'ye seyahat uyarısının Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirilmesini talep ederek ''Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz'' dedi.

Gabriel ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının güvenlik durumu ve OHAL dikkate alınarak yapıldığını belirtti.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Çavuşoğlu ile Gabriel görüşmenin bir kısmında Alman hükümetinin konukevi Villa Borsig etrafında yürüyüşe çıktı. Bu sırada kendilerini görüntüleyen fotomuhabirlerinden biri ayağı kayarak düştü. İki bakan hemen gazeteciye ellerini uzattı. Çavuşoğlu tutup gazeteciyi kaldırdı.

Alman mevkidaşına 'Sigmar' ya da 'dostum' diye hitap eden Çavuşoğlu, son aylarda kendisiyle Gabriel arasında başlayan diyalog ve yakın işbirliğinin ilişkilere yansıdığını gördüklerini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Almanya'da hükümet kurulma kararı çıkmasından memnuniyet dile getiren Çavuşoğlu, bu kararın sadece, Avrupa'daki önemli rolü herkes tarafından kabul edilen Almanya için değil tüm Avrupa için önemli bir haber olduğunu belirtti.

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ © REUTERS/ Stoyan Nenov AB'nin dönem başkanı Bulgaristan, Türkiye'yi 'dışladı'

Görüşmeyle ilgili ''Yakaladığımız ivmeyi daha nasıl hızlandırabileceğimizi, oluşturduğumuz pozitif ortam ve ilişkilerimizi nasıl güçlendirebileceğimizi, yeni hükümetin kurulmasıyla beraber yeni sayfaları beraber nasıl açabileceğimizi konuşacağız. İki ülke arasındaki ikili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimi de gözden geçireceğiz'' mesajı veren Çavuşoğlu, ''Almanya ile Türkiye'nin bölgesel konularda iş birliği çok önemli'' diyerek şöyle devam etti:

'BALKANLAR'DA RAKİP DEĞİLİZ'

''Balkanların istikrarı, ekonomik kalkınması hepimiz için önemli. Burada biz birbirimizi rakip görmüyoruz, tersine burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim bölgemizde Avrupa'yı sonuçlarıyla doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmamıza devam etmekte fayda var.'