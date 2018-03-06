Kayıt
18:21 06 Mart 2018
Ankara+ 14°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mevlüt Çavuşoğlu Sigmar Gabriel ortak basın toplantısı Berlin, Almanya 6 Mart 2018

    Gabriel: Müslim'in iadesi talebinde hukuk devletine uyulacak

    © REUTERS/ FABRIZIO BENSCH
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    176

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'yı ziyaret ederek mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü. Çavuşoğlu ortak basın toplantısında BM Güvenlik Konseyi kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını söyledi. Gabriel, Salih Müslim'in iadesi talebinin hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini belirtti.

    Salih Müslim Berlin'de mitinge katıldı
    © AA/
    Salih Müslim, Berlin'de mitinge katıldı
    Çavuşoğlu, son iki ayda Almanya'ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyarette Berlin'de mevkidaşı Sigmar Gabriel ile biraraya geldi.

    Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesinde, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de Zeytin Dalı Harakatı'na karşı bir protestoya katılan PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim de gündeme geldi. Ankara Berlin'den Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.

    Ortak basın toplantısında bu konudaki soruyu yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararına da değinen Çavuşoğlu, 'özellikle Doğu Guta'da ihlallerin olduğunu, rejimin ihlalinin kesinlikle durdurulması gerektiğini' ifade etti.

    Deniz Yücel
    © AFP 2018/ Kay Nietfeld
    Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş
    BMGK kararının terörle mücadeleyi kapsamadığını dile getiren Çavuşoğlu, ''Türkiye, Afrin'de YPG/PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Almanya da PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyor'' diye konuştu.

    Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün önemi konusunda Almanya ile görüşlerinin ortak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Yemen, Libya ve Irak'ın yeniden inşası gibi konuları da birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

    'ALMAN TURİST TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ'

    Çavuşoğlu, bir soru üzerine, bazı terör saldırıları ve siyasi nedenlerden dolayı Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl ve 2016'da az olduğunu, ancak bu sene rezervasyonlarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 80'lik artış görüldüğünü ifade etti.

    ÖSO- Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Khalil Ashawi
    Almanya Başbakanı Merkel'in partisi: Türkiye, Afrin'den çekilsin
    Türkiye'nin terör saldırılarına karşı aldığı tedbirler neticesinde herhangi bir Avrupa kentinden daha az güvenli olmadığını savunan Çavuşoğlu, Alman vatandaşlarının, turist olarak Türkiye'yi tercih etmediği son iki yılda, gerek konfor gerek aldıkları hizmet ve doğal güzellikler açısından Türkiye'yi çok özlediklerini dile getirdi.

    TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI TARTIŞMASI

    Çavuşoğlu, Türkiye'ye seyahat uyarısının Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirilmesini talep ederek ''Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz'' dedi.

    Gabriel ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının güvenlik durumu ve OHAL dikkate alınarak yapıldığını belirtti.

    Çavuşoğlu ile Gabriel görüşmenin bir kısmında Alman hükümetinin konukevi Villa Borsig etrafında yürüyüşe çıktı. Bu sırada kendilerini görüntüleyen fotomuhabirlerinden biri ayağı kayarak düştü. İki bakan hemen gazeteciye ellerini uzattı. Çavuşoğlu tutup gazeteciyi kaldırdı.
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Çavuşoğlu ile Gabriel görüşmenin bir kısmında Alman hükümetinin konukevi Villa Borsig etrafında yürüyüşe çıktı. Bu sırada kendilerini görüntüleyen fotomuhabirlerinden biri ayağı kayarak düştü. İki bakan hemen gazeteciye ellerini uzattı. Çavuşoğlu tutup gazeteciyi kaldırdı.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
    © AFP 2018/ ANDREJ ISAKOVIC
    AB'den Sırbistan'a çıkarma: 'İstikrar getirmek istiyoruz'
    Alman mevkidaşına 'Sigmar' ya da 'dostum' diye hitap eden Çavuşoğlu, son aylarda kendisiyle Gabriel arasında başlayan diyalog ve yakın işbirliğinin ilişkilere yansıdığını gördüklerini ve bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

    Almanya'da hükümet kurulma kararı çıkmasından memnuniyet dile getiren Çavuşoğlu, bu kararın sadece, Avrupa'daki önemli rolü herkes tarafından kabul edilen Almanya için değil tüm Avrupa için önemli bir haber olduğunu belirtti.

    BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

    Eski Bulgaristan Başbakanı ve GERB lideri Boyko Borisov
    © REUTERS/ Stoyan Nenov
    AB'nin dönem başkanı Bulgaristan, Türkiye'yi 'dışladı'

    Görüşmeyle ilgili ''Yakaladığımız ivmeyi daha nasıl hızlandırabileceğimizi, oluşturduğumuz pozitif ortam ve ilişkilerimizi nasıl güçlendirebileceğimizi, yeni hükümetin kurulmasıyla beraber yeni sayfaları beraber nasıl açabileceğimizi konuşacağız. İki ülke arasındaki ikili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimi de gözden geçireceğiz'' mesajı veren Çavuşoğlu, ''Almanya ile Türkiye'nin bölgesel konularda iş birliği çok önemli'' diyerek şöyle devam etti:

    'BALKANLAR'DA RAKİP DEĞİLİZ'

    ''Balkanların istikrarı, ekonomik kalkınması hepimiz için önemli. Burada biz birbirimizi rakip görmüyoruz, tersine burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim bölgemizde Avrupa'yı sonuçlarıyla doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmamıza devam etmekte fayda var.'

    Etiketler:
    Salih Müslim, Sigmar Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    St. Petersburg’daki Ermitaj müzesinin 'kahin' kedisi Aşil
    Kedi Aşil: Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’nın 'kahini'
    Karikatür
    Ukrayna, Avrupa’dan doğalgazını Gazprom’a göre 4 kat daha pahalıya alıyor
    Rusya Silahlı Kuvvetleri
    Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin bugünü ve yarını
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam