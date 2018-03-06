Gabriel: Müslim'in iadesi talebinde hukuk devletine uyulacak

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesinde, Çekya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de Zeytin Dalı Harakatı'na karşı bir protestoya katılan PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim de gündeme geldi. Ankara Berlin'den Salih Müslim'in tutuklanması ve iade edilmesi talebinde bulunmuştu.
Ortak basın toplantısında bu konudaki soruyu yanıtlayan Gabriel, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kendilerine iletilen iade talebinin Adalet Bakanlığı tarafından hukuk devleti ilkeleri uyarınca değerlendirileceğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararına da değinen Çavuşoğlu, 'özellikle Doğu Guta'da ihlallerin olduğunu, rejimin ihlalinin kesinlikle durdurulması gerektiğini' ifade etti.
Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün önemi konusunda Almanya ile görüşlerinin ortak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Yemen, Libya ve Irak'ın yeniden inşası gibi konuları da birlikte değerlendireceklerini kaydetti.
'ALMAN TURİST TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ'
Çavuşoğlu, bir soru üzerine, bazı terör saldırıları ve siyasi nedenlerden dolayı Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının geçen yıl ve 2016'da az olduğunu, ancak bu sene rezervasyonlarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 80'lik artış görüldüğünü ifade etti.
TÜRKİYE'YE SEYAHAT UYARISI TARTIŞMASI
Çavuşoğlu, Türkiye'ye seyahat uyarısının Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirilmesini talep ederek ''Almanya'nın Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısı Türkiye'nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor, bu uyarının gözden geçirilmesini rica ediyoruz'' dedi.
Gabriel ise Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının güvenlik durumu ve OHAL dikkate alınarak yapıldığını belirtti.
Almanya'da hükümet kurulma kararı çıkmasından memnuniyet dile getiren Çavuşoğlu, bu kararın sadece, Avrupa'daki önemli rolü herkes tarafından kabul edilen Almanya için değil tüm Avrupa için önemli bir haber olduğunu belirtti.
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
Görüşmeyle ilgili ''Yakaladığımız ivmeyi daha nasıl hızlandırabileceğimizi, oluşturduğumuz pozitif ortam ve ilişkilerimizi nasıl güçlendirebileceğimizi, yeni hükümetin kurulmasıyla beraber yeni sayfaları beraber nasıl açabileceğimizi konuşacağız. İki ülke arasındaki ikili mekanizmaların işletilmesi konusunda takvimi de gözden geçireceğiz'' mesajı veren Çavuşoğlu, ''Almanya ile Türkiye'nin bölgesel konularda iş birliği çok önemli'' diyerek şöyle devam etti:
'BALKANLAR'DA RAKİP DEĞİLİZ'
''Balkanların istikrarı, ekonomik kalkınması hepimiz için önemli. Burada biz birbirimizi rakip görmüyoruz, tersine burada birlikte çok katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim bölgemizde Avrupa'yı sonuçlarıyla doğrudan etkileyen sorunların çözümü konusunda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduk. Bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmamıza devam etmekte fayda var.'
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