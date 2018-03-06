MESAM'a kayyum atanmasını eleştiren CHP'li Altay: Kula kulluk edene yazıklar olsun

Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan, siyasi partilerin seçim ittifakına olanak sağlayan kanun teklifini, 'hileyi hülle yapma yasası' olarak tanımlayan Altay, seçim barajını kaldırmayan düzenlemenin temsilde adaletsizliğin önünü açtığını savundu.
Altay, seçim barajının mutlaka aşağı çekilmesi gerektiğini belirterek, "Biz sandığa giren her oyun karşılığının TBMM'de de bulunmasının demokrasinin şartı olduğuna işaret etmek istiyoruz." diye konuştu.
'MİLLETİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜYSENİZ TEKRAR GİREMEZSİNİZ'
CHP'nin oluşturduğu heyetin Mecliste grubu bulunmayan siyasi partileri gezerek teklifteki seçim güveliğine yönelik maddelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu, önerileri aldığını hatırlatan Altay, elde edilen sonucun bir rapor halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacağını aktardı.
CHP'nin seçimlerden yana bir kaygısı olmadığının altını çizen Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"16 yıldır iktidarda olan bir partinin seçim sistemi ile oynayarak iktidardaki süresini uzatma gayretinin beyhude olduğunun altını çizmek isterim. Milletin gözünden, gönlünden düştüyseniz seçim sistemi ile oynayarak milletin gözüne gönlüne tekrar giremezsiniz. İktidardan düşüş başladıysa bu, seçim sistemini hangi hale getirirseniz getirin üstünde ne kadar oynarsanız oynayın o düşüş gerçekleşir. Akıbet bellidir. AK Parti'nin ve MHP'nin millete yalan söylemesinin bir alemi yoktur. ittifak olabilir; ileri demokrasilerde olduğu şekilde getirsinler, biz de yasanın altına imza atalım. Ama bu şekilde barajı aşamayacağı çok belli bir partiyi aşması kuvvetle muhtemel bir partiyle yan yana getirip onu Meclise taşımak siyaseten çok ahlaklı değil. İtirazımız buna."
'ERDOĞAN'IN HALİFELİK ÖZENTİSİ VAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında, "Milletin ve ümmetin birliği için yola çıktık" ifadesini kullandığını aktaran Altay, birlik için yola çıkanların toplumun dirliğini, huzurunu bozmaması gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise grup konuşmasında "Afrin'e girmek suretiyle yüz yıl önceki toprakların bir kısmını emaneten de olsa elimizde tutmanın yolu açıldı." yönünde bir değerlendirmede bulunduğunu söyleyen Altay, "Pes. Hani Suriye'nin toprak bütünlüğü. Millete yalan söylüyorsunuz, dünyaya da yalan söylüyorsunuz. Türkiye'nin itibarı bizim için her şeyin üzerinde" ifadelerini kullandı.
'BAYRAK DA MİLLET DE ERDOĞAN'IN TEKELİNDE DEĞİL'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Başbakan Binali Yıldırım'ın bayrak asma çağrısı ile ilgili sözlerini de hatırlatan Altay, "Bayrak da millet de vatan da Recep Tayyip Erdoğan'ın tekelinde değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır." dedi.
Altay, "Bayrak nutukları atarak, bayrakla ilgili hamaset yaparak da milli olunmaz. Kendisinden olmayan herkesten rahatsız olandan, Süleyman Şah Türbesinden gece yarısı bayrak direğini söküp kaçırandan milli olmaz. Ege adalarıyla ilgili Yunanistan'ın işgalci tutumunu seyreden adamdan milli olmaz. Cumhuriyetin tüm ekonomik kazanımlarını yabancılara peşkeş çekenden hiç milli olmaz. Velhasıl herkesten milli olur, Erdoğan'dan milli olmaz" şeklinde konuştu.
'SARAYDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADIĞINIZ SANATÇIYA HEDİYE Mİ VERİYORSUNUZ?'
Altay, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) Genel Kurul toplantısından 8 gün önce kayyum atanmasını eleştirdi.
'YARGITAY BAŞKANI HİDAYETİ Mİ ERDİ?'
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in basın yayın organlarında yer alan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlerin güçlü olmaları yönündeki sözlerine işaret eden Altay, "Ne diyelim bu Yargıtay Başkanı'na? Hidayete mi erdi diyelim?" ifadelerini kullandı.
"Bir talimatla mahkeme tahliye kararı veriyor, bir talimatla Anayasa Mahkemesi kararına bir mahkeme uymayabiliyor. Yargıtay Başkanı eğer bir katkı sunacaksa yargının siyasi iktidarın vesayetinden kurtulması için bir çaba sarf etsin. Çıksın cesurca hakimlere, savcılara seslensin, 'Siyasi iktidarın talimatlarına uymayın' desin. Yargının en başındaki bir zatın bu konuda milletle dalga geçer gibi laflar etmesi, milletin aklıyla alay etmektir. Keşke 'Ey hakimler siyasi iktidara karşı herkül gibi olun' diyebilen bir yargıtay başkanını dinlemiş olsaydık."
'SURİYELİLERİN MÜCADELE ETMESİ GAYET DOĞAL'
Altay açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Altay, uygun yaştaki Suriyelilerin oradaki Türk askerleri gibi mücadele etmesinin gayet doğal bir talep olduğunu dile getirdi.
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir soru üzerine de Altay, "Şeker fabrikalarıyla ilgili o fabrikaya pancar satan çiftçimizin, o fabrikada çalışan işçimizin, yöre esnafının sahip çıkması lazım. Biz CHP olarak fabrikaları ziyaret ediyoruz. Ama işin esas sahibi pancar üreticisidir, fabrikanın işçisi, yörenin esnafıdır. Onların da bu değerlere sahip çıkması lazım. Şeker fabrikalarının satışından murat şudur; Cargill şirketini zengin etmek." değerlendirmesinde bulundu.
'TALEPLERİN BÜYÜK KISMI TÜZÜK TASLAĞINDA OLACAK'
Engin Altay, "Arkadaşlarımız hiç merak etmesinler. Kurultayda arkadaşlarımızın istediğinden de daha demokratik bir tüzük taslağı örgütümüzün önüne gelecek. Nihai kararı verecek olan da kurultay delegelerimizdir. Arkadaşlarımız nihayi metni görmeden taleplerini iletmişler. Ben biliyorum ki arkadaşların ortaya koyduğu taleplerin büyük bir kısmı zaten son taslakta yer alacak" diye konuştu.
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