ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası (ASO) binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti.
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliği'nin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay yıldızlı dev afiş astı.
ABD Büyükelçiliği karşısındaki dev afişte terörle mücadele mesajı https://t.co/nYAg1rnjUL pic.twitter.com/CDOFhbxaWB— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 6 Mart 2018
Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye teröre geçit vermez, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.
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