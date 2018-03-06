Türk Akımı'nın deniz kısmının yarısı tamamlandı

South Stream B.V., Türk Akımı'nı döşeyen 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisinin Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi sınırına yakın mesafedeki '706. kilometre kontrol noktası'nı geçtiğini belirtti.
2200 METRE DERİNLİKTE BORU DÖŞÜYOR
Allseas şirketine ait 'Pioneering Spirit' gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı.
Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan 'Pioneering Spirit', bazı yerlerde 2200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.
ARALIK 2019'DA GAZ AKIŞI
Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.
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