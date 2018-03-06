Türk Akımı'nın deniz kısmının yarısı tamamlandı

Gazprom'un iştiraki olan ve projenin deniz kısmını yüklenen South Stream Transport B.V. şirketi, Gazprom'un hattın her iki kolunda 930 kilometrelik bölümü döşediğini ve böylece deniz kısmının yüzde 50'sini tamamladığını duyurdu.

South Stream B.V., Türk Akımı'nı döşeyen 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisinin Karadeniz'de Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesi sınırına yakın mesafedeki '706. kilometre kontrol noktası'nı geçtiğini belirtti.

2200 METRE DERİNLİKTE BORU DÖŞÜYOR

Allseas şirketine ait 'Pioneering Spirit' gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı.

Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan 'Pioneering Spirit', bazı yerlerde 2200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

ARALIK 2019'DA GAZ AKIŞI

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.