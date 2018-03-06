TSK, Twitter'dan Dujarric'in sözlerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in Suriye'nin Afrin bölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.
BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AFRİN AÇIKLAMASI:— TSK (@TSKGnkur) 6 March 2018
(PKK/YPG kastedilerek) “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor.”https://t.co/iKEgMUzDYZ pic.twitter.com/Ikn8yp2Lwm
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'i kontrol altında tutan YPG'nin sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına engel olduğunu belirtmişti.
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