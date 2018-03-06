Erdoğan, Putin ile Doğu Guta ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştüler.

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN ORTAK ÇABASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İki lider BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta'da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladılar.

ÜÇLÜ ZİRVEYE DAİR GÖRÜŞ TEATİSİ

Görüşmede, Doğu Guta'daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakete bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de Türkiye'nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki liderin, Türkiye, Rusya ve İran'ın Nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul'da gerçekleştirecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundukları kaydedildi.