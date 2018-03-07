Babasının düşüp öldüğü kaleyi görmek isterken kendisi de düştü

Şanlıurfa'da yeni yılın ilk günü olan doğum gününde, tarihi Urfa Kalesi'nde fotoğraf çektirirken 40 metreden kayalıklara düşüp yaşamını yitiren Halil Dağ'ın (39) 16 yaşındaki kızı Songül Dağ da aynı yerde ayağının takılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

Şanlıurfa’da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düşerek ağır yaralandı. pic.twitter.com/xqDQdMMAkJ — Burak Doğan (@doganburak29) 6 March 2018

​Doğum günü olan 1 Ocak'ta Balıklıgöl'ü ziyaret eden Halil Dağ, ardından arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıkmıştı. Dağ, sosyal medyada popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Kayanın üzerinden zıplayan Dağ, 2 metrekarelik alana düştükten sonra dengesini yitirerek, yaklaşık 40 metreden kayalıklara yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Babasının ölümünü kabullenmeyen kızı Songül Dağ da bugün tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak olayın meydana geldiği yerde gezdi. Bir süre sonra kaleden inmeye çalışan Songül Dağ, ayağının kayalıklara takılmasıyla yaklaşık 10 metreden düştü. Songül Dağ'ın düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Songül Dağ'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.