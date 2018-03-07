Cinsel istismar suçlusu, sürekli takip edilecek

Bakanlar Kurulu'nda görüşülen cinsel istismara yönelik cezalarda nasıl değişikliklerin yapılabileceği konuşuldu. Buna göre istismardan hüküm giyen kişi cezaevinden çıktıktan sonra da takip edilecek.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nda, cinsel istismara karşı eylem planı ile ilgili detaylı sunum yapıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre toplantıda kreş, okul, Kuran kursu, yurt, spor salonu gibi alanlarda görev yapan personellerin seçiminde psikoteknik testler yapılması benimsendi.

Suçlunun okul, servis, kantin, çocuk kulübü, oyun bahçesi ve internet salonu gibi yerlerde çalıştırılmaları ve bu tür yerlerde işletme sahibi olmaları yasaklanacak.

İnternet kafe ve okul gibi yerlerdeki kamera takip sistemlerinin sayısı arttırılacak. Kaçak işletilen internet kafeler kapatılacak.

Suçlunun cezasını çektikten sonra da takibi yapılacak. Suçlunun takibinde elektronik kelepçe hakimin inisiyatifine bağlı olacak. Ayrıca ikamet değişikliğini bildirmek zorunda olacak suçlunun yurt dışına çıkışı da yasaklanacak.