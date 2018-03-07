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    Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu

    CHP, HDP, Saadet ve Vatan Partisi seçim güvenliğinde iş birliği için uzlaştı

    Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    CHP’nin seçim güvenliğine ilişkin oluşturduğu heyet, Saadet Partisi, HDP ve Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Partilerin seçimlerde sandık güvenliği için iş birliği konusunda uzlaştığı öğrenildi.

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
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    CHP heyetinden Özgür Özel, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 

    'YILLARDIR SANDIK ÇEVRESİNDE ÖRGÜTLENİYORUZ'

    Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, SP’liler, aynı apartmanda oturanların farklı sandıklarda oy kullanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili, “Biz yıllardır sandık çevresinde örgütleniyoruz. Bu konuda çok iyiyiz. AKP bunu bildiği için tedbir alıyor” dedi. Karamollaoğlu, toplantıya katıldıktan sonra CHP’nin getirdiği önerileri tek tek okuyarak, bu konuda sorular sordu. Ardından da Türkiye’nin bugüne kadarki seçim mevzuatının dünyadaki en tutarlı mevzuatı olduğunu belirterek “Bu uygulama ile bunu perişan ediyorlar” dedi.

    Toplantı çıkışında açıklama yapan Özel, seçim güvenliği noktasında endişelerini dile getirdiklerini ifade ederek, “Endişelerin karşılıklı olduğunu gördük” dedi. Karamollaoğlu da şunları söyledi:

    “Bu sefer seçim mevzuatında hükümetin etkisini arttırma ihtimali olan birtakım değişiklikler yapıldığına şahit oluyoruz. Bu da endişeye neden oluyor. Seçime gölge düşmemesi gerekir. Hiçbir şaibenin olmaması icap eder. Bugüne kadar adalette yaşadığımız bazı gelişmeler ister istemez bizde endişelerin doğmasına vesile oldu.”

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    © AA/ Kayhan Özer
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    HDP: MUHALEFETİN ORTAK HAREKETİ SON DERECE DEĞERLİ

    CHP heyeti ardından HDP’ye geçti. Toplantıda seçim güvenliğinin yanı sıra OHAL konusu da ele alındı ve bu şartlarda seçimin sakıncalı olduğu belirtildi. Evrensel'in haberine göre HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, özetle şunları söyledi:

    “Muhalefetin de ortak hareket etmesi son derece değerlidir. Bu ülkede birlikte yaşayacaksak yaşadığımız ülkenin sorunlarını birlikte konuşma cesaretini göstermemiz gerekiyor. Türkiye’de siyasete olan güvensizliğin en önemli nedenlerinden biri kamplaşma ve gerilim siyasetinden medet ummaktır. Bunu boşa çıkaracak her türlü çaba değerlidir."

    Özgür Özel ve Ayhan Bilgen.
    © AA/ Güven Yılmaz
    Özgür Özel ve Ayhan Bilgen.

    'OHAL BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI'

    Seçimin sadece o günü değil, öncesi, sırası sonrasındaki her şeyin  adil her türlü baskıdan uzak, demokratik ve şeffaf olması gerektiğini anlatan Özel özetle şunları söyledi:

    “Bunun için en önemli şart da bir an önce OHAL’in kaldırılması. Seçimle ilgili getirilen tüm bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Ayrıca KHK ile getirilen propaganda eşitsizliği düzenlemesinin de bir an önce kaldırılması lazım. TV ve gazetelere eşit davranılmadığı durumda YSK’nın denetim görevi vardı. Bunu KHK ile kaldırdılar. Referandumdaki sonuç ortada. TV’lerde 46 dakika söz alan evete karşı 11 dakika hayır savunuldu. İktidar partisinin 30 saatine karşı CHP’nin 6 saat HDP’nin 1 saatin de altında süre aldığı büyük bir eşitsizlik üretilmişti.” 

    Türkiye sandık başında
    © AA/ Yusuf Çelik
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    VATAN PARTİSİ: TEHDİT OLARAK ALGILIYORUZ

    Aydınlık'ın aktardığına göre CHP’liler son olarak Vatan Partisi’ni ziyaret etti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

    "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyeti bizi ziyarete geldiler. Meclis komisyonunda görüşülmekte olan ve seçim güvenliğimizle ilgili bir takım hükümlerin bulunduğu aynı zamanda ittifakları düzenleyen konuyla ilgili fikirlerimizi aldılar, sağ olsunlar. Türkiye’de seçim köklü bir geleneğe sahip. Seçimlere gölge düşürecek, şaibe yaratacak, seçimlerde şeffaflığı engelleyecek her türlü adımdan kaçınılması gerekiyor. Özellikle sandık güvenliğini önemsiyor, sandık kurulundan mühürlerin kaldırılmasını da tehdit olarak algılıyoruz.

    Utku Reyhan ve Özgür Özel.
    © AA/ Güven Yılmaz
    Utku Reyhan ve Özgür Özel.

    Devletin bazı sandık güvenliği riskli olduğu durumlarda sandığın yerinin değişmesini önermek yanlıştır. Devletin görevi seçim güvenliğini her koşulda sağlamaktır. Biz bu konuyla ilgili fikirlerimizi değerli CHP heyetine ilettik."

    PERİNÇEK'E SELAM

    Özel de "İttifak yapmayan partilere yüzde 10 barajının konulmasını olumlu bulmuyoruz" derken " Çeşitli ittifakların konuşulduğu dönemde en önemli ittifakın adaletli ittifak etrafında buluşulması gerektiğini düşünüyoruz. Vatan Partisi’nin değerli genel başkan yardımcılarına teşekkür ediyor, sayın Doğu Perinçek’e selamlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Vatan Partisi, Saadet Partisi, HDP, CHP, Utku Reyhan, Temel Karamollaoğlu, Özgür Özel, Ayhan Bilgen, Türkiye
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