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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 3 maddeli ittifak yanıtı

    © AA/ Erçin Top
    Türkiye
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    Seçim ittifakında yer almayı uygun bulmadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez" ifadelerini kullandığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak için 3 noktanın altını çizdi: Siyaset üslubu, kuvvetler ayrılığı, yolsuzluk ve israfın önüne geçilmesi.

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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı grup toplantısında MHP ile yapacakları ittifaka katılmayacaklarını dile getiren Saadet Partisi'ne yönelik olarak "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da ‘Güle güle’ demekten başka elimizden bir şey gelmez" ifadelerini kullandı.

    'KUTUPLAŞTIRICI DİL'

    Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Temel Karamollaoğlu da Erdoğan'ın bu sözlerine 3 noktanın altını çizerek yanıt verdi:

    "Bir, siyaset üslubu… Biz siyaset üslubunun kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı değil kucaklaştırıcı olmasını istiyoruz. Bu bir numara, olmazsa olmazdır. Çünkü kendi memleketimiz içerisinde barışı sağlayamadan dışarıda bir şey sağlayamayız. Barış sağlanmazsa Türkiye’de birçok adım atılamaz.

    'VATANDAŞIN GERİYE KALANINI KİM KUCAKLAYACAK?

    Recep Tayyip Erdoğan - Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    İki, bizim yönetim anlayışımız önemli. Biz yönetim anlayışında bir numaralı mesele kuvvetler ayrılığı prensibinin olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye yönetilecekse Kuvvetler ayrılığı olmazsa olmazdır. Bir kişiye tüm yetkiyi vereceksiniz ve o kişi denetlenemez olacak aynı zamanda da bir partinin genel başkanı olacak. Peki vatandaşın geriye kalanını kim kucaklayacak.

    'GENEL BAŞKAN OLMASI ÜLKEYİ KUTUPLAŞTIRDI'

    Ben başlangıçta cumhurbaşkanının partili olmasına pek itirazım yoktu ama genel başkan olmasına itirazım vardı. Şimdi görüyorum ki genel başkan olması hakikaten ülkede kutuplaştırmayı arttıran bir yaklaşımmış.

    'TEMSİLİ ADALET RAFA KALDIRILDI'

    Başkanlık sistemi ile yürütmede istikrar sağlandı. Seçimlerde bir de temsilde adalet deniyordu. Benim garibime giden bugün hükümetin temsilde adaleti rafa kaldırmış olması. Siz yönetimde istikrarı sağladıktan sonra temsilde adaleti mutlaka sağlamanız gerekir. Toplumun içinde kendi fikrini Meclis’te dile getirmeyen bir grup kalmamalı. Onun da ölçüsü baraj olmaz, seçilebilecek oy alanlar kendi illerinden seçilir gelirler.

    Recep Tayyip Erdoğan - Temel Karamollaoğlu
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    'Erdoğan Saadet Partisi'ne 2 bakanlık vaat etti' iddiası
    'ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILABİLİR'

    Biz diyoruz ki: Meclis yürütmeyi denetleyecek bir mekanizma haline gelmeli. Denetlemeli. Denetlenmeyen bir yönetim çok büyük bir hatalar yapabilir.

    KUVVETLER AYRILIĞI OLMAZSA OLMAZ

    Kuvvetler ayrılığı içerisinde adaletin önemli bir yeri var. Adaleti tam olarak sağlamalıyız mecburiyetindeyiz. Adaletin tarafı olmaz. Hukuk üstün tutulacak. Bunsuz bir yönetim zorbalık yapar. Bizim mutlaka bunun için de liyakata değer verilmesi gerekir. İnsanlara görev verilirken mutlaka liyakata önem verilmesine inanıyoruz. Bugün liyakata önem verilmediğini görüyoruz. Onun için sık sık değişiklik oluyor.

    YOLSUZLUK VE İSRAF SUÇLAMASI

    Bir başka konu, siz iktidarda bulunursanız iktidarı bir nimet vesilesi görüp yolsuzluk ve israfa yönelenler olabilir. Türkiye’de bunun büyük bir problem olduğunu düşünüyoruz. Yolsuzluk ve israf ile çok ciddi bir şekilde mücadele edilmelidir. Şuan Türkiye’yi güçlendirmeyecek yatırımlara ayrılan para israftır. Ailenin karnını doyuracak karnınız imkanınız yok, gidiyorsunuz farz-ı misal çok güzel bir elbise, araba alıyorsunuz. Yahu evdekiler aç. İşsizlik çıkmış 3 milyon 250 bin seviyesine. Bir de gizli işsizlik var, onunla bu rakam 4 milyona çıkıyor. Dış ticaret açığı çıkmış 77 milyar dolara. Varlık Fonu, havuz sistemi bunlara çözüm bulunmadığı için çıkmıştır. Ama israftan da hala vazgeçilmiyor. Hâlâ İstanbul Kanalı hayal olarak duruyor. Hala Çanakkale Köprüsü’nden bahsediliyor. Yahu biz iflas etmiş bir ülke haline geliyoruz. Kimse bize para vermiyor."

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    Etiketler:
    AK Parti, Saadet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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