Kamu görevlilerinin etik ihlalleri yayınlandı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun verdiği kararlar, kamudaki etik ihlallerini ortaya koydu. Kurul kararlarının içinde yer alan örneklerde göre kendi eserlerini sahneletip yüklü telif alan genel müdür, bir şirkete ait aracı kendi aracıymış gibi kullanan kaymakam, eşini yasaya aykırı olarak daire başkanı yapan teftiş kurulu başkanı var.