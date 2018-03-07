Artuklu Üniversitesi'nden çiğköfte ihalesi

Mardin Artuklu Üniversitesi, etkinliklerde ikram edilmek üzere çiğ köfte ihalesi düzenledi. İhale şartnamesinde, çiğ köfte yapılacak buğdayın sert, soğanların körpe, sarımsakların iri, etin ise 3 kez kıyma makinesinden geçirilmiş ve marulların da göbekli olması istendi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 'Üniversitemizin etkinliklerinde kullanılmak üzere 2018 Yılı Çiğ Köfte Malzeme Alım İşi' adıyla açılan Artuklu Üniversitesi'nin ihale ilanında, alınacak malzemeler şöyle sıralandı:

“100 kilo çiğ köftelik bulgur, 50 kilo çiğ köftelik et, 100 kilo domates salçası, 70 kilo biber salçası, 25 kilo isot, 10 kilo kuru nane, 10 kilo kişniş, 8 kilo 5 türlü baharat, 150 kilo kuru soğan, 20 kilo yeşil soğan, 4 kilo sarımsak, 50 kilo riviera zeytinyağı, 50 kilo nar suyu, 40 kilo limon, 100 kilo domates, 50 kilo salatalık, 150 adet maydonoz, 300 adet roka, 200 adet kuzu kulağı, bin adet ekmek, 5 bin adet ayran, 5 bin plastik tabak, 10 kilo çay, 30 kilo şeker, 10 kilo kahve, 5 bin karton bardak, 5 bin karıştırıcı, 10 plastik eldiven, 50 paket peçete, 50 adet marul.”