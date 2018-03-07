Artuklu Üniversitesi'nden çiğköfte ihalesi

“100 kilo çiğ köftelik bulgur, 50 kilo çiğ köftelik et, 100 kilo domates salçası, 70 kilo biber salçası, 25 kilo isot, 10 kilo kuru nane, 10 kilo kişniş, 8 kilo 5 türlü baharat, 150 kilo kuru soğan, 20 kilo yeşil soğan, 4 kilo sarımsak, 50 kilo riviera zeytinyağı, 50 kilo nar suyu, 40 kilo limon, 100 kilo domates, 50 kilo salatalık, 150 adet maydonoz, 300 adet roka, 200 adet kuzu kulağı, bin adet ekmek, 5 bin adet ayran, 5 bin plastik tabak, 10 kilo çay, 30 kilo şeker, 10 kilo kahve, 5 bin karton bardak, 5 bin karıştırıcı, 10 plastik eldiven, 50 paket peçete, 50 adet marul.”
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