Meclis'in gündemi erkeklerde kısırlık: 'AK Parti iktidarında 3 kat arttı'

Meclis, CHP’nin erkeklerde artan kısırlığın araştırılması önergesini konuştu. CHP, AK Parti döneminde kısırlığın erkeklerde 3 kat arttığını savunurken, her altı aileden birinin bu sorunla yüz yüze bulunduğunu açıklayan MHP’den çevre şartlarının iyileştirilmesi ve doğanın korunması adına geniş kapsamlı bir seferberlik başlatılması çağrısı yapıldı.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu’nda CHP’nin verdiği 'erkeklerdeki kısırlığın araştırılması' önergesi görüşüldü. Önergenin gerekçesi üzerinde söz alan CHP milletvekili Çetin Arık, kısırlığın üreme çağındaki kadınların yaklaşık olarak yüzde 10 ila 15’ini etkilediğini, Türkiye’de 2.5 milyon kişinin kısırlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ PHILIPPE HUGUEN Kısırlık tarihe mi karışıyor?

Kısırlığın 15 yılda yüzde 10-15 seviyesinden yüzde 45’lere geldiğini söyleyen Arık, “AKP iktidarı döneminde, son on beş yılda erkeklerdeki kısırlık oranında yaklaşık olarak 3 katlık bir artış olmuştur” dedi.

Arık, kısırlığın artış nedenlerini ise “Stres, insülin direnci, diyabet, obezite, GDO’lu gıdalar, sigara, alkol, çevre kirliliği, uyuşturucu madde kullanımı, varikosel, testis tümörleri, inmemiş testis” olarak sıraladı, “Bunların hepsi de AKP iktidarı döneminde artış göstermiştir” diye konuştu. Arık, şöyle devam etti:

“Amerika, AKP Hükümeti eliyle Türk erkeğini kısırlaştırıyor. İşte, son günlerde milli ve yerli olan şeker fabrikalarının satılma kararı ve nişasta bazlı şekerin kotasının artırılması da Türk erkeğini kısırlaştırma projesinin bir parçasıdır. Nişasta bazlı şekerde izoglikoz vardır. Metabolizma glikozun tersten kopyası olan izoglikozu tanımadığı için insülin hormonu salgılayamaz. Bu insülin direnci kısırlığın en önemli nedenlerinden biridir. Vücut izoglikozu kullanamadığı, şeker ihtiyacını karşılayamadığı için sürekli yeme ihtiyacı devam eder. Bu da obeziteye neden olur. Obezite kısırlığa neden olur. İnsülin hormonu salgılanamayınca izoglikoz hücre içine giremediği için kanımızda birikip diyabete yani şeker hastalığına neden olmaktadır. Kısırlığın bir diğer nedeni neydi? Şeker hastalığı.”

Kısırlığın bir diğer nedeninin stres olduğunu söyleyen Arık, “Şeker fabrikalarının kapısına kilit vurulunca eve ekmek götüremeyen genç iş sahibiyken dert sahibi olacak, stres sahibi olacak ama maalesef çocuk sahibi olamayacak” dedi. Kısırlıkta hava kirliliğinin de etkisi olduğunu belirten Arık, şunları söyledi:

“Şeker pancarı aynı büyüklükteki orman alanlarından 3 kat daha fazla oksijen üretiyor. Siz Eskişehir’de olduğu gibi halkın sağlığıyla oynamaya, termik santralleri yapmaya devam edin. Bu Amerika sevdanız, Cargill aşkınız nereden geliyor Allah aşkına? Çoğu Avrupa ülkeleri nişasta bazlı şekeri yasaklamış, en fazla yüzde 2,5 kota vermişken bizim milli ve yerli hükümetimiz neden şeker fabrikalarını kapatıp da nişasta bazlı şekerin kotasını yüzde 15’e çıkarmış? Amerika bir taraftan ürününü satıp kâr ediyor, diğer taraftan da vatandaşımızın sağlığını bozarak şeker ilacını, kanser ilacını, kısırlık ilacını satarak kâr ediyor hem de Türk milletinin soyunu kurutuyor. Bugün vatandaşımız kısırlık ilacını alabilmek için tarlasını, ahırındaki hayvanını, evini satmak zorunda kalıyor.”

'BENDEN SÖYLEMESİ…'

© Sputnik/ Sergey Krasnouhov 14 yıl önce dondurulan embriyodan çocuğu oldu

Konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenen Arık, “Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, neslinizin devam etmesini istiyorsanız. Türk milletinin nesli devam etsin diyorsanız, daha düne kadar birbirlerine idam ipi atanların, birinin yüzde 50’yi, diğerinin yüzde 10’u bulamama korkusuyla birbirine can simidi gibi sarıldıkları sözde cumhur ittifakına, aslında al gülüm, ver gülüm ittifakına, koltuk ittifakına, kirli ittifaka itibar etmeyin, oy vermeyin; benden söylemesi” ifadelerini kullandı.

MHP SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPTI

MHP milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da kısırlığın birey ve toplum sağlığı üzerinde ciddiye alınması gereken etkilere sahip, önemli bir sorun olduğunu, her altı aileden birinin bu sorunla yüz yüze bulunduğunu söyledi.

MHP olarak çevre şartlarının iyileştirilmesi ve doğanın korunması adına geniş kapsamlı bir seferberlik başlatılması gerektiğini belirten Yurdakul, “Ayrıca kısırlık tedavisinde araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelik bütçe ayrılmalı, ihtiyaç sahibi ailelerin kısırlık tedavilerini devlet olarak üstlenmeliyiz. İnfertiliteye neden olan sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi için aktif bir şekilde mücadele edilmelidir” dedi.

'KISIRLIK GEREKÇESİYLE KADINLAR ŞİDDETE UĞRUYOR'

HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ise, 'kısırlık' denilince akla sadece kadınların geldiğini belirterek, “Kadın ne kadar kusurluysa erkekte de o kadar kusur vardır” dedi. Kısırlık nedeniyle kadınların şiddete uğradığını, ikinci, üçüncü evlilikler yapıldığını anlatan Yıldırım, bu konuda hem siyasetçilere hem de üniversitelere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Bilgilendirmenin önemine dikkat çeken Yıldırım, kamu spotları hazırlanmasını önerdi.

AK Parti adına söz alan Recep Şeker, kısırlık nedenlerini sıraladı, bebeklik döneminden başlayan takip, kontroller, muayeneler ve aşılar yapıldığını söyledi. Sigarayla mücadelede Türkiye’nin örnek bir ülke olduğunu söyleyen Şeker, uyuşturucu madde ve alkolle mücadelenin de yine en çok iktidarları döneminde yapıldığını anlattı.

Şeker, “İnfertilite tedavi merkezleriyle ilgili tıp merkezi bünyesinde 4, müstakil 30, özel hastane bünyesinde 71, üniversite bünyesinde 36 ve kamu bünyesinde 14 olmak üzere, toplamda üremeye yardımcı tedavi merkezi sayısı 155’e ulaşmıştır” dedi.

Yapılan oylamada CHP’nin önergesi reddedildi.