Ankara'dan Atina'ya: Bayrağımızı yakanları yakalayın

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da bir gösteri sırasında Türk bayrağını yakan kişilerin yakalanmalarını ve yargı önüne çıkartılmalarını beklediğine dair bir açıklama yayınladı.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Yunanistan: Türkiye rutin bir süreci krize çevirmemeli

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz.

Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz."

Atina'da Hrisi Avgi Partisi (Altın Şafak) Başkanı, milletvekilleri ve destekçileri bir eylem düzenlemiş, burada bir Türk bayrağı yakılmıştı.

'SEBEPSİZ YERE GERGİNLİĞE YOL AÇACAK SÖYLEMLER'

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un “Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…” ve “Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…” ifadelerine tepki gösterdi. Aksoy, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

ANKARA-ATİNA GERGİNLİĞİ

Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkelerine sığınan 8 askeri iade etmesini reddetmesiyle başlayan Ankara-Atina gerginliği devam ediyor. En son olarak Türkiye'de yakalanan 2 Yunan askeri tutuklanmış, Yunan mahkemesi de DHKP-C üyesi olduğu belirtilen birisinin iade talebini reddetmişti.

Ayrıca Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki Yunan askerinin Türkiye’de tutuklanması konusunu Avrupa Birliği (AB) ve NATO’da gündeme getireceğini belirtmişti.