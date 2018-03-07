Kara Kuvvetleri şikayetçi oldu, Ilıcak'ın müebbet hapsi istendi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan ve Mehmet Altan'la birlikte, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak'a, 'casusluk' suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ilıcak hakkında müebbet hapis talep edildi.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre,iddianamede Ilıcak'ın Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına dikkat çekildi. Ilıcak'ın yazıda Genelkurmay Başkanlığı'na ait 090046 sayılı gizli yazıyı yayınladığı kaydedildi.

'İMHA EDİLEN BELGEYİ YAYINLADI'

Söz konusu gizli ibareli yazının imha edildiği halde şüphelinin eline ulaştığı belirtildi. Ilıcak'ın devletin imha edilmiş gizli ibareli bir belgesini yayınlamak suretiyle, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, Ilıcak'ın savunmasına da yer verildi.

Ilıcak savunmasında, eline ulaşan belgeyi basın-yayın ve ifade özgürlüğü nedeniyle haber alma hakkı sonucunda kamuoyu ile paylaştığını, haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi olmadığını iddia etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame kapsamında, Ilıcak hakkında 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' suçu kapsamında müebbet hapis istendi. Ilıcak, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.