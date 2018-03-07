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    Türkiye - NATO - Bayrak

    NATO'daki skandalı ortaya çıkaran binbaşıya terfi

    © AFP 2018/ BENOIT DOPPAGNE
    Türkiye
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    Konu:
    NATO'da Türkiye skandalı (30)
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    Norveç'te yapılan NATO tatbikatında Atatürk ile Erdoğan’ın hedef haline getirilmesi skandalını ortaya çıkaran Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt terfi ettirildi.

    Türkiye- NATO- Bayrak
    © REUTERS/ Murad Sezer
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    Norveç’te geçen yıl yapılan NATO’nun ‘Trident Javelin-2017’ tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk düşman liderler arasında gösterilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sahte bir hesapta düşman ile iş birliği içerisinde gösterildi. Türkiye’nin tatbikattan çekilip sert tepki göstermesinin ardından NATO yetkilileri üst üste özür diledi. Skandala imza atan Norveç ordusu personeli de görevden alındı. 

    Karar Gazetesi'nden Kenan Butakın'ın haberine göre, skandalı ortaya çıkaran Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt terfi ettirildi. Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği’nde görev yapmaya başladı. Gösterdiği titizlikle terfi eden Bozkurt’un, bundan sonra karargahta görevine devam edeceği kaydedildi.

    NATO
    © REUTERS/ Ints Kalnins
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    Bozkurt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda subay olduğu sırada, İstanbul Casusluk Davası’nda yargılanıp, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan, bu sürede Almanya’da yaşamak zorunda kalan Bozkurt, kumpasın ortaya çıkarılması ve Yargıtay’ın beraat kararından sonra görevine döndü. 

    Çalışmalarını sürdüren Deniz Binbaşı Bozkurt, CASA uçaklarında Türkiye’nin ilk TATKO subayı olarak da yer aldı. CASA uçaklarında hava ile yerdeki unsurların koordinasyonu gibi önemli bir görevi üstlenen Bozkurt bu konuda uzmanlaştı.

    Konu:
    NATO'da Türkiye skandalı (30)

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    Etiketler:
    İstanbul Casusluk Davası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Ebru Nilhan Bozkurt, Türkiye
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