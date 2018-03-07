Suriye’ye giden Rus gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait Tapir sınıfı tank nakliye gemisi 'Orsk' dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Suriye'ye doğru ilerleyen geminin askeri araç yüklü olduğu belirtildi.

Rusya'nın 148 borda numaralı Orsk gemisi, dün Çanakkale gemisini geçerken görüntülendi.

Bölgedeki operasyonlarda Şam'a destek vermek için Suriye'ye giden geminin üzerinde askeri araçlar yüklü olduğu ve Ege Denizi'ne doğru yol aldığı aktarıldı.

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