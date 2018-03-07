Başbuğ'a ABD'de YPG destekçilerinden protesto

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD'ye yaptığı konuşma sırasında elinde YPG bayrağı bulunan bir grup tarafından protesto edildi. Başbuğ, salondan polis eşliğinde çıkarıldı.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in aktardığına göre , eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ABD'nin Baltimore kentindeki John Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşma sırasında YPG destekçisi olduğu belirtilen bir grup tarafından protesto edildi. Salondaki diğer katılımcılar da protestoculara tepki gösterdi.

Protestocular okulun özel güvenliği tarafından salondan çıkartıldı. Ancak protestocuların dışarıda beklemeye devam ettiği haberi üzerine program planlanandan önce sonlandırıldı. Başbuğ, daha sonra polis eşliğinde salondan çıkartıldı.

Habere göre Başbuğ konuşmasında Türkiye’nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dair tezlerini anlatıp ABD’nin YPG’ye desteğinin çelişkilerini ortaya koyuyordu.

Başbuğ, konferansa gitmeden önce şu duyuruyu yapmıştı:

Kasım 2017’de John Hopkins Üniversitesi'nden (Baltimore / ABD) almış olduğum konferans verme daveti üzerine ABD’ye gideceğim. Türk-Amerikan ilişkilerinin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, Türkiye’nin haklılığının karşı tarafa anlatılması açısından, bu daveti kabul etmenin yararlı olacağını değerlendirdim.

6 Mart 2018 günü vereceğim konferansta ve olabilecek diğer görüşmelerde yapacağımız konuşmalar aşağıdaki genel prensipler çerçevesinde olacaktır: