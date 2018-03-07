HDP'li 3 vekil hakkında Afrin paylaşımları nedeniyle 'örgüt propagandası' fezlekesi

HDP milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke hazırlandı.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Sosyal medyada Afrin operasyonu: 845 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle HDP'li milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke düzenleyerek TBMM'ye iletilmesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığına gönderildiği" duyuruldu.