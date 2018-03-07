AK Parti'den kongre açıklaması: Sonbahara kalmayabilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin olağan kongresinin sonbahara kalmayabileceğini söyledi. Yazıcı'nın bu ifadeleri erken seçimin işareti olarak değerlendirildi ancak Yazıcı, böyle bir durum olmayacağını söyledi. Yazıcı ayrıca seçim ittifakı için isim vermeden Saadet Partisi'ne yönelik olarak "Yalvaracak halimiz yok" dedi.

© AFP 2018/ Ozan Köse Ahmet Hakan: Çok alametler belirdi, erken seçim geliyor

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Yazıcı, "AK Parti olağan kongresini sonbahara bırakmayabiliriz" dedi.

Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi'ni kastederek "Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler, eğer kendilerine başka bir yol veya yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da 'güle güle' demekten başka elimizden bir şey gelmez" sözleri soruldu.

"Muhafazakar, milliyetçi gibi isimlerle tanımlanan partilerin küme oluşturması çok doğal" diyen Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu ittifaka gelebilecek partiler belli. Yapılan düzenleme bir partiye özgü değil. Bu çerçevede MHP deklera etmiş, AK Parti uygun görmüş birlikte çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde partiler arası görüşme oluyor. Saadet Partisi'ni dışlamamız söz konusu değil veya benzer partileri…

'YALVARACAK HALİMİZ YOK'

Bizim ittifak çerçevesinden bakışımız 80 milyonu kapsayıcıdır. Bu hedefe katkı sağlayacak partilere bu ittifak alanı açıktır. Kaldı ki kimseyle bir ittifak yapmış değiliz, MHP ile ittifak yapacağımız gözüküyor. Kapımız kimseye kapalı değil. Siyasi partiler ülke gerçekliğini görmeleri gerekir. Ama bunu görmeyen arkadaşlar varsa bunu görmeyen siyasiler varsa yalvaracak halimiz yok."