MHP: 'Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve biz olacağız

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) katılmak istediği 'Cumhur İttifakı'na ilişkin MHP'den bir açıklama geldi. Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semih Yalçın, pusulada BBP'nin de bulunmasına kapıyı kapattıklarını ifade etti ve şunları söyledi:
- (26 maddeden oluşan seçim yasası teklifi için) Değişmeden Meclis'ten geçecek.
- Erken seçimi ülke menfaatine uygun bulmuyoruz.
Yalçın, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap ettiğini savunurken oylarının sahada yüzde 60-65 olacağını öne sürdü. CHP'nin seçim güvenliği çerçevesinde yaptığı parti ziyaretlerine de değinen Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" iddiasını dile getirdi.
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