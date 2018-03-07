MHP: 'Cumhur İttifakı'nda sadece AK Parti ve biz olacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 2019'da gerçekleşmesi planlanan seçimler için yapılacak 'Cumhur İttifakı'nda sadece kendi partisinin ve AK Parti'nin olacağını söyledi ve "Diğer partiler AK Parti listesinden seçime girecek" dedi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) katılmak istediği 'Cumhur İttifakı'na ilişkin MHP'den bir açıklama geldi. Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Semih Yalçın, pusulada BBP'nin de bulunmasına kapıyı kapattıklarını ifade etti ve şunları söyledi:

© AA/ AK Parti'den kongre açıklaması: Sonbahara kalmayabilir

(26 maddeden oluşan seçim yasası teklifi için) Değişmeden Meclis'ten geçecek.

Erken seçimi ülke menfaatine uygun bulmuyoruz.

Yalçın, 'Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin yüzde 70'ine hitap ettiğini savunurken oylarının sahada yüzde 60-65 olacağını öne sürdü. CHP'nin seçim güvenliği çerçevesinde yaptığı parti ziyaretlerine de değinen Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" iddiasını dile getirdi.