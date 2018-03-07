HDP'li Bilgen: Şu anda gündemimizde ittifak yok

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Şu anda gündemimizde ittifak yok, kendi adayımızla seçim yarışına gireceğiz ve üzerimizdeki baskıların herkesi şaşırtacak ciddi bir patlamaya neden olacağını göstereceğiz" dedi.

Bilgen, Meclis'te partisinin Grup Yönetim Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, HDP'lilerin milletvekilliklerinin düşürülmesi, erken seçim, seçim güvenliği ve ittifakı konularını değerlendirdi.

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliklerinin düşürüldüğünü anımsatan Bilgen, milletvekilliklerinin düşürülme gerekçelerinin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti.

Bilgen, şöyle konuştu:

"Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım’ın vekilliğinin düşürülmesine neden olarak gösterilen 'padişah bozuntusu' ifadesi bir başka davada bakın nasıl değerlendirilmiş. TKP 2012’de bir etkinlikte şöyle bir pankart açıyor '1 padişah bozuntusuna bir çift sözümüz var' bu ifadeye verilen cezayı Yargıtay bozuyor. Bozma gerekçesi çok açık. Ahmet Yıldırım’ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda acele edilmesi, yargının tutumu ile siyasetin tutumu arasında kıyas yapmak açısından önemli.

'NEZAKETTEN YOKSUN DAVRANIŞLARDA BULUNMASINLAR'

İttifak tartışmalarına ilişkin Bilgen, seçmen iradesinin sınırsızca sandığa yansımasını istediklerini söyledi. Bir seçimin demokratik olmasının koşullarını konuşmadan, olağanüstü hal ile yüzleşmeden seçim ittifakının değerlendirilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi koalisyonlarını kurabilirler, fikren, ideolojik olarak, program açısından birbirlerine çok yakın olabilirler. Tek parti haline gelebilirler. Şirketler gibi evlenebilirler ama muhalefeti dizayn etmeye çalışmasınlar, muhalefete akıl vermeye kalkmasınlar. Muhalefetin kiminle, nerede, nasıl buluşacağına dair nezaketten yoksun yaklaşımlar içerisine girmesinler. Şu anda gündemimizde ittifak yok, kendi adayımızla seçim yarışına gireceğiz ve üzerimizdeki baskıların herkesi şaşırtacak ciddi bir patlamaya neden olacağını göstereceğiz."

Bilgen, adaylık konusunda ise henüz isim tartışma noktasında olmadıklarını belirtti.

'SEÇİME HAZIRIZ'

Ayhan Bilgen, bir gazetecinin, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer anketlerde kendilerini garanti altında görseler vallahi 2 ay içerisinde seçime giderler. Bunu görmedikleri, böyle bir ihtimalin olmadığı, aldıkları sinyallerin tam tersine çok ciddi bir rahatsızlık içerdiği, AKP'nin kendi içerisinde bile hem Suriye politikası, hem şeker fabrikaları hangi konuya değinirseniz değinin, çok ciddi bir tepki olduğunu gösteriyor. Bir planlama yaparlar, yerel seçimi ya da genel seçimi öne çekecek olurlarsa da biz her koşul altında bu yarışa hazırız."