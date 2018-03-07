Özhaseki'den deprem açıklaması: Tedirginim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olası bir depremle ilgili değerlendirmelerde bulunurken "Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum" ifadesini kullandı. Deprem konusunda Türkiye'deki birçok insanın hala bilgisiz olduğunu vurgulayan Özhaseki, sözlerinin devamında "Japonlar bizden çok mu akıllı?" ifadesini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mimar Mühendisler Grubu'nun etkinliğinde 'Herkes için şehir' başlıklı bir konuşma yaptı.
'GÜVEN İÇİNDE OTURABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ'
Konuşmasında depremle ilgili birçok tedbir alındığını, çalışmaların devam ettiğini belirten Özhaseki, "Allah korusun, büyük bir deprem olduğunda biz güven içinde oturabilecek bir durumda değiliz. Hükümetin bir bakanı olarak tedirginlik yaşıyorum" dedi.
Bu konuda İstanbul'daki belediye başkanlarını uyarmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, hazırlanan yasa taslaklarını yakında Meclis'e getirerek, yasalaştıracaklarını bildirdi. Özhaseki, "Hızla kentsel dönüşüme girmek, sağlıklı binalara kavuşmak istiyoruz" DİYdiye konuştu.
Yapmaya çalıştıklarını 'acemi bir terzinin paramparça ettiği bir kumaşı yeniden bir araya getirip, birisinin üstüne elbise giydirebilmek için çaba' olarak anlatan Özhaseki, bunun özellikle rantın çok yüksek olduğu, menfaatlerin çekiştiği bir noktada dağları delmek kadar zor olduğunu söyledi.
'AKLIMIZ ERİYOR'
Özhaseki, "Ama az çok olayı biliyoruz. Aklımız eriyor. Neler yapmamız gerektiğinin de farkındayız. Bu uğurda da büyük bir mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.
'JAPONLAR BİZDEN ÇOK MU AKILLI?'
Bakan Özhaseki, Japonya'nın depremle mücadeleye ilişkin çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:
"Biz, deprem olursa üçüncü kattaki adam yukarı mı çıkacak, aşağıya mı inecek, asansöre mi binecek, merdivenlerden mi inecek? Hala bunları konuşuyoruz. Hepimizi bir korku sarıyor. Japonlar bizden çok mu akıllı? Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi. Son 100 yıl içinde 3, 4 ve 5'in üzerinde yüzlerce deprem meydana geldi. 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Bugüne kadar can kaybı 83 bin, mali hasar tespiti de 100 milyar dolar. Depremle ilgili tedbirleri alma noktasında hiç kimse ciddi davranmıyor. Herkese düşen önce oturduğu ev depremsellik noktasında nedir, ne değildir baktırmak. Herkes fakir fukara veya 3 kuruş mühendislere para veremeyecek durumda değil."
'BELEDİYELERİ TAHRİK ETMELİYİZ'
Özhaseki, özellikle 1999 depreminden önce yapılan binaların birçoğunun, eski yönetmeliğe tabi olduğu için risk taşıdığına dikkati çekerek, "Senelik 500.000 civarında bağımsız birimi, yapıyı değiştirmemiz lazım. 15 sene devam edersek 7,5 milyon civarında bağımsız birimi değiştirmiş oluruz. Bunu yapmaya gücümüz yeter. Malzememiz, teknik ekibimiz var. O zaman bir an önce başlamalıyız. Bu konuda teşvikler vermeliyiz. Belediyeleri biraz tahrik etmeliyiz. O konuda da çalışmalarımız son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde de bunu ortaya koyacağız" diye konuştu.
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