8 Mart'ta CHP'li belediyelerde çalışan kadınlara izin

© REUTERS/ Gonzalo Fuentes Kadın hareketinin şerefine Jane Walker

Basın toplantısında konuşan Kaftancıoğlu, Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak ifadeleri şöyle:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’un 14 CHP’li belediyesinde çalışan tüm kadınlarımız izinlidir. 8 Mart, kadınlarımız için tüm Türkiye’de resmi tatil olmalıdır. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bunu buradan başlattık."

'ÇOCUKLARIN SAÇLARINDAN TAHRİK OLUNUP OLUNMADIĞININ KONUŞULDUĞU BİR DÖNEM…'

Kaftancıoğlu, sözlerinin devamında özetle şunları söyledi:

© AA/ Muhammed Selim Korkutata Ankara'da 8 Mart gösterisine müdahale: 15 gözaltı

"Kadının giyiminden, kahkahasından tahrik olmanın meşrulaştırıldığı, küçücük 4 yaşındaki kız çocuklarının saçının telinden tahrik olup olunmadığının konuşulduğu bir dönemdeyiz.

'BİZ KADINLAR HAKLIYIZ'

Tablo ne kadar karanlık olursa olsun biz kadınlar haklıyız, güçlüyüz ve her yerdeyiz. Kadın mücadelesinin önünde yıkılmayacak hiçbir iktidar yok. Evde, sokakta, iş yerlerinde erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleyi yalnızca biz biliriz. Bu mücadeleyi veren her bir kadın yurttaşım ne demek istediğimi anlamıştır. Meselemiz erkek yurttaşlarımızla değil erkek egemen bir toplum anlayışını devam ettirmek isteyen herkesle. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar.

'KADINLAR, BELEDİYELERİMİZDE RAHAT NEFES ALIYOR'

© AA/ Murat Kaynak Müşavirden CHP'li kadınlar için tepki çeken photoshop

Bu yaşadıklarımızı sona erdirmek ancak ve ancak sosyal demokrat bir yönetim anlayışıyla mümkün. Kadınların rahat bir nefes alabildiği belediyeler bugün bizim belediyelerimiz. Sokaklarında özgürce dolaşabildiğimiz, çalışabildiğimiz belediyelerimizi tüm Türkiye’ye yaymak bizlerin yani kadınların elinde.

'7/24 BANA ULAŞABİLİRSİNİZ'

Kadınların toplumsallaşmasını, sosyal ve ekonomik hayata katılmasını arttırmak bizim görevimiz. CHP’li belediyelerimizde yaşayan kadın yurttaşlarımız bunları biliyor, yaşıyor, yararlanıyor. Kadın bir il başkanı olarak tüm kadın yurttaşlarıma söylüyorum; yaşamazsınız ama olur da bizim belediyelerimizin kadınlara yönelik hizmetleriyle ilgili bir problem yaşarsanız 7 gün 24 saat telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Çünkü biz yaptıklarımızı ve gerçekten yapabileceklerimizi söylüyoruz. İstanbul’u kadınlarla birlikte kazanacağız, kadınlarla birlikte yöneteceğiz."