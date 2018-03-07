Tecavüz sanığı polise beraat gerekçesinden: Mağdurun telefonunda çok sayıda erkek numarası var

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Mardin'de, sosyal medyadan tanıştığı kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis istemiyle yargılanan özel harekât polisinin beraat ettirilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.Kararda,mağdurun telefonunda çok sayıda erkeğe ait numara bulunması gerekçeler arasında gösterildi — Felat Bozarslan (@FelatBozarslan) 7 Mart 2018

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Felat Bozarslan'ın haberine göre, Mardin'de, sosyal medyadan tanıştığı M.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla, hakkında 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan özel harekat polisi B.K., davanın 8 şubat 2018 tarihli celsesinde beraat etti. Beraat kararını veren ve aralarında 2 kadın hakimin de bulunduğu Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda yer alan savcılık görüşünde, Adli Tıp raporuna yer verildi. Raporda, iddia edilen tecavüz olayından bir gün sonra yapılan iç beden muayenesinde, mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık görüldüğü, saptanan bulguların bir gün önceki cinsel ilişki hikayesiyle uyumlu olduğunun belirlendiği kaydedildi. Ayrıca, raporun, olayın oluş şekliyle uyumlu olduğu belirtildi. Alınan ruh sağlığı raporuna göre de mağdurun ruh sağlığının olaydan etkilendiği belirtilirken, olay yerindeki bulgulardan alınan meni örneklerindeki genotiplerin, sanıktan alınan kan örneğindeki genotip ile uyumlu olduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

© Fotoğraf: DHA Tecavüz sanığı özel harekat polisi beraat etti

Sanığın tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, diğer polislerce mağdura baskı yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Mağdur ifadelerinde çelişkiler olduğu ve bunun bir kısmının hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı iddia edilen kararda, "M.B.'nin sanığın kendisi ile zorla ve rızası dışında ilişkiye girdiğini söylemesine rağmen, sanığın evinde, onun şortunu giyecek kadar rahat davranmasının, sanığın çağırır çağırmaz hiç tereddüt etmeden yatak odasına gitmesinin, diğer odada arkadaşı ve diğer polis memuru olmasına rağmen, cinsel saldırıya uğradığında bunlardan yardım istememesinin, ilk cinsel saldırının ardından aşağıya indikten sonra, çevreden yardım isteme veya yetkili makamlara haber verme yerine, kapının önünde oturup sigara içmesinin, sonra tekrar cinsel saldırıya uğradığı eve kendi rızasıyla çıkmasının ve hiçbir şey olmamış gibi sanığın yatak odasına geçmesinin hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı" ifade idildi.

Olaydan iki gün sonra Mardin Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan raporda mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir derece yaralandığı belirtildiği halde, hemen olay sonrası Mardin Devlet Hastanesi'nce verilen raporda darp cebir izine rastlanmadığı kaydedildi. Kararda, olaydan bir gün sonra mağdurun kızlık zarında derin kanamalı yırtık olduğuna ilişkin alınan raporun ise olaydan çok sonra alındığının belirlendiği iddia edildi.

Mağdurun cep telefonu üzerinde yapılan dijital incelemede ise kişi listesinde birçok meslekten birçok erkeğin isminin kayıtlı olduğu belirtilen kararda, kayıtlardan birinin 'kızlık' şeklinde kayıt edilmiş olduğu kaydedildi. Mağdurun telefonunda, "Şimdi emniyet kanki bitti o adam" mesajı tespit edildiği vurgulanan kararda, telefondan birçok cinsel içerikli internet sitesine girildiğinin görüldüğü ifade edildi. Mağdur ile bazı başka erkeklerin 'uygunsuz' görüntülerinin de cep telefonundaki kayıtlarda yer aldığının anlaşıldığı belirtilen mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Katılanın ve tanıkların çelişkili ve olayın oluşumuna ve hayatın akışına uygun olmayan soyut beyanları dışında sanığın olay günü katılan ile rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğine ve suçu işlediğine dair, her türlü şüpheden uzak; kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden evrensel bir ceza hukuku genel ilkesi olan 'kuşkudan sanık yararlanır' prensibi nazara alınarak beraatine karar verilmesi gerekmiştir."