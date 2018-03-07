Meclis sil baştan değişiyor

Habere göre, partinin uyum yasaları kapsamında ele alacağı konulardan biri de 'Başbakanlık' makamı olacak çünkü 2019 itibarı ile kaldırılacak olan 'Başbakanlık'ın hem yasalardan hem de Meclis İç Tüzüğü'nden kaldırılması gerekiyor.
2019'DA BAŞBAKANLIK OLMAYACAK
En önemli başlıklar arasında 'Başbakanlık' ifadesinin yasalardan çıkartılması ve Meclis İç Tüzüğü çalışmaları olacak. Başbakanlık 2019 itibari ile olmayacağı için önce yasalardaki ifadelerden çıkartılacak ardından Meclis'teki oturma düzeni ve makamlardan kaldırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında bazı komisyonlar lağvedilerek yerine yeni sistem ile uyumlu komisyonlar kurulacak.
MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ YENİ SİSTEME UYARLANACAK
Uyum yasaları ile Meclis'in düzeni de sil baştan değişecek. Özellikle Meclis'in çalışma sistemini içeren Meclis İç Tüzüğü yeni sisteme uyarlanacak. Yeni sistemde ‘Başbakanlık' kaldırıldığı için oturma düzeni ve Meclis'teki makam kaldırılacak. Bunun yerine Cumhurbaşkanı için yeni bir makam oluşturulacak. Bakanlar da Meclis dışından atanabileceği için Genel Kurul'daki oturma düzeninde önemli değişiklikler yapılacak.
YENİ SİSTEME YENİ KOMİSYON
Uyum komisyonundaki çalışmalar çerçevesinde yeni sisteme uygun yeni komisyonların kurulması öngörülürken eski sistemdeki bazı komisyonların lağvedilmesi planlanıyor.
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