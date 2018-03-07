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    Meclis sil baştan değişiyor

    © AA/ Murat Kaynak
    Türkiye
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    2019'da Türkiye'de siyasi sistemi değiştirecek olan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' için çalışmalar hız kazandı. AK Parti, vekillerden görüş ve önerilerini istedi. Yeni sistemde 'Başbakanlık' makamı kalkacağı için Meclis'in sistemi de sil baştan değişecek.

    Hayati Yazıcı
    © AA/
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    Yenişafak'ın haberine göre, ittifak çalışmalarının tamamlanıp Meclis'e sunulmasının ardından AK Parti ikinci adım olan uyum yasaları için harekete geçti. Daha önce çeşitli komisyonlar oluşturan AK Parti, vekillere de bir mektup göndererek görüş ve önerilerini istedi. Kurulan komisyonlarda birçok madde ele alınacak.

    Habere göre, partinin uyum yasaları kapsamında ele alacağı konulardan biri de 'Başbakanlık' makamı olacak çünkü 2019 itibarı ile kaldırılacak olan 'Başbakanlık'ın hem yasalardan hem de Meclis İç Tüzüğü'nden kaldırılması gerekiyor.

    2019'DA BAŞBAKANLIK OLMAYACAK

    En önemli başlıklar arasında 'Başbakanlık' ifadesinin yasalardan çıkartılması ve Meclis İç Tüzüğü çalışmaları olacak. Başbakanlık 2019 itibari ile olmayacağı için önce yasalardaki ifadelerden çıkartılacak ardından Meclis'teki oturma düzeni ve makamlardan kaldırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında bazı komisyonlar lağvedilerek yerine yeni sistem ile uyumlu komisyonlar kurulacak.

    MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ YENİ SİSTEME UYARLANACAK

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
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    Uyum yasalarını çalışacak komisyonun önündeki en önemli maddelerden biri Başbakanlık makamını ilgilendiren yasalar olacak. 2019'da başbakanlık sistemi kalkacağı için yasalardaki başbakanlık ifadesinin kaldırılması için gerekli mevzuat hazırlanacak.

    Uyum yasaları ile Meclis'in düzeni de sil baştan değişecek. Özellikle Meclis'in çalışma sistemini içeren Meclis İç Tüzüğü yeni sisteme uyarlanacak. Yeni sistemde ‘Başbakanlık' kaldırıldığı için oturma düzeni ve Meclis'teki makam kaldırılacak. Bunun yerine Cumhurbaşkanı için yeni bir makam oluşturulacak. Bakanlar da Meclis dışından atanabileceği için Genel Kurul'daki oturma düzeninde önemli değişiklikler yapılacak.

    YENİ SİSTEME YENİ KOMİSYON

    Erdoğan, uyum komisyonu üyeleri
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan, uyum komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
    Vekil sayısı 550'den 600'e çıkacağı için Genel Kurul'da yeni vekillere yer açılması gerekiyor. Bunun içinde bakanların oturduğu alan loca bölümünde yeni oluşturulacak bir alana taşınarak açılan alana vekiller için masalar eklenecek.

    Uyum komisyonundaki çalışmalar çerçevesinde yeni sisteme uygun yeni komisyonların kurulması öngörülürken eski sistemdeki bazı komisyonların lağvedilmesi planlanıyor.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, İç tüzük, Uyum yasaları, başbakanlık, Yeni Şafak, AK Parti, TBMM, Türkiye
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