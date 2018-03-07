Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: İçerikleri biz kontrol etmiyoruz

Euronews Türkçe'ye konuşan Wikipedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, Türkiye'de devam eden Wikipedia yasağıyla ilgili, "İçeriklerin kontrolü üzerinde bizim bir etkimiz yok" açıklamasını yaptı.
Aradan geçen 10 aylık süre sonunda Wikipedia'nın Türkiye'de hâlâ kapalı olduğunu hatırlatan Maher, "Türkiye bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Bizim Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız itiraz da henüz sonuçlanmadı. Sorunun acil bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Türkiye'de her gün öğrenci, öğretmen ve diğer profesyonel meslekten insanlar bu küresel açık bilgi platformuna erişimden mahrum bırakılıyor" dedi.
'İÇERİĞİN NASIL ÇALIŞTIĞI BİLİNMİYOR'
Yasağın kaldırılması için başlatılan #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) mesajlarının, Wikipedia'nın insanlar nezdindeki değerini gösterdiğini söyleyen Maher, "Türkiye'den yetkililerle görüştük. Birçok görüşmede onlara Wikipedia'nın yegane modelini ve bizim içerik yönetim sistemimizin diğer platformlardan farklı olduğunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.
Wikipedia içeriklerini kimin kontrol ettiği konusunda basında kafa karışıklığı olduğunu dile getiren Wikimedia Vakfı sözcüsü Samantha Lien ise, Wikipedia'dan içerik kaldırılması konusunun kendilerinin kapasitesi dışında olduğuna dikkat çekti.
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