Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü

Bir grup taksicinin, bir süredir iktidar ve ana muhalefetin de hedefinde olan Uber'i çağırarak şoförü dövdüğü öğrenildi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre İstanbul'da bir grup taksici, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i çağırarak şoförü darp etti. Darp edilen şoförün yargıya taşıdığı konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir başka bir Uber sürücüsü de Habertürk'e "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler… Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, 'Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz' demiş" açıklamasında bulundu.

Taksici-Uber kavgası bitmek bilmiyor…

İddiaya göre bir grup taksici, müşteri gibi Uber çağırıp, şoförlerini darp etti… O anlar da böyle görüntülendi… Ekibimizden @okanatess'in #ÖzelHaber'i pic.twitter.com/MdIW9v2X3u — Habertürk TV (@HaberturkTV) 7 Mart 2018

Habertürk Uber şoförlerinin iddialarını taksicilere sorduğunu, yaşanan bu tarz olayları doğrular nitelikte cevaplar aldığını yazdı. İsmi verilmeyen taksicilerden birisi "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor" derken bir başka taksici ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" açıklamasında bulundu.

Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini, yani vergi verdiklerini iddia ediyor.

Özellikle İstanbul'daki taksicilerin hedefinde olan Uber, 2013 yılından beri sokaklarda. Taksiciler konu hakkında birçok kez eylem yaptı ve hatta Uber'i FETÖ'ye benzetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Meclis'te taksicilerle yaptığı basın toplantısında "Uber, terör eylemlerinde ve yasa dışı faaliyetlerde kullanışlı ve kayıt dışı bir ulaşım platformu olarak iç güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Çünkü kontrol altında değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul adayı olacağı kulislerde konuşulan Akif Hamzaçebi de Uber'i İstanbul'dan kovacağını ifade etmişti.