Erdoğan: Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Dünya Kadın Günü Programı'nda vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "İttifakımızı sarsmak isteyenlere asla yüz vermeyeceğiz. Birileri bulandırmak isteyebilir. Sakın ha onlara da fırsat vermeyeceğiz. Şimdi kimler kimlerle ittifak kuruyor görüyorsunuz değil mi? Terör örgütünün mensuplarıyla şu anda anamuhalefet nasıl kol kola gelmeye başladılar görüyorsunuz değil mi? O bakımdan çok iyi oluyor. Şu anda bunlar, her şeyleriyle ortaya çıkıyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar şunu unutmayın; bir çuval çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz."

'İNŞALLAH AKŞAMA KADAR 3 BİNİ AŞAR'

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Afrin yavaş yavaş düşüyor

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

"Afrin'deki gelişmeler bir şeyi gösterdi bu millet güçlü, vasıflı bir millet. Bu millet bir olunca iri olunca diri olunca kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koydu. Şu anda 2960, inşallah bu akşama kadar 3 bini aşar. Dağ taş demeden mehmetçiğimiz ilerlemeye devam ediyor. Afrinli kardeşlerimiz istiyoruz ki bir an önce evlerine dönsünler. Biz işgalci değiliz, bizde her şeyden önce merhamet var."