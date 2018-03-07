Yıldırım: Yunan askerlerlerinin tutuklanmasını AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tufan Erhürman'la düzenlediği basın toplantısında konuşan Yıldırım, Türkiye'nin şartlar ne olursa olsun Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtti.
Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz" dedi.
İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, "Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB'ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez" ifadelerini kullandı.
'KIŞKIRTICI FAALİYETLER KARŞILIK GÖRÜR'
Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6. filo koruması iddiasına da değinen Yıldırım şunları söyledi:
Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler, hidrokarbon kaynakları, adada yaşayan, gerek Kuzey'de gerekse Güney'de yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Dolayısıyla buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler bizim tarafımızdan asla hoş karşılanmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunu hoş karşılamaz. Ne zaman olur bu faaliyetler? Gerçek anlamda iki taraflı bir devlet oluşumu, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm adada elde edilirse, bütün kaynakların adada yaşayanların refahına yönelik olarak değerlendirilmesi pekala söz konusudur. Bunun dışında emrivakilerle, oldubittilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun bir şekilde görecektir."
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