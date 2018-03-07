Selçuk Bayraktar: İnsansız jet yapacağız

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali 'Teknofest İstanbul'un tanıtım toplantısında basın mensuplarına bilgi verdi.
Bayraktar konuşmasının başında, "Teknik müdürlüğünü yürüttüğüm Baykar adına çok yoğun bir şekilde kullanılan silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarına destek olmak adına, operasyonun başından itibaren mühendis ekibimizle birlikte sahadaydık. Çok yoğun bir şekilde oradaki faaliyete destek olabilmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Teknofest İstanbul fikrinin, geçen yıl düzenlenen liseler arası model uçak yarışmasında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, "Ülkemizin havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen, bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimize baktığımızda uzaya ilk ilgi duyan, uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz" diye konuştu.
Teknofest'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarının Türkiye'nin en kapsamlı yarışmaları olacağını belirten Bayraktar, "Bugün dünyada teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar bilimsel gelişmeleri hızlandıran ve o alanda en ileri teknolojik ürünleri üreten girişimleri ortaya çıkarıyor. Biz de Teknofest kapsamında düzenleyeceğimiz farklı yaşlardan gençlerin katılacağı teknoloji yarışmalarının ülkemizin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
'DÜNYANIN EN İYİSİ DİYEBİLECEĞİMİZ TAKTİK İHA'LARI YAPTIK'
Gelecekteki projelerle ilgili de konuşan Bayraktar, "Şu anda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4.5 ton ağırlığında, 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
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