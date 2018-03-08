Meclis'te Afrin tartışması: HDP'li 2 vekil yaralandı

Milliyet'in aktardığına göre, HDP’li Mahmut Toğrul’un, "Afrin’i Afrinlilere vereceğiz, söylemiyle Türkiye’deki mültecilerin oraya taşınması hedefi Kürt yoğunluklu bir bölgenin demografisini değiştirme niyetidir; bunun adı da tarihte etnik temizliktir” ifadeleri Meclis'te 2 vekilin yaralanmasına sebep olan kavganın fitilini ateşledi.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'un üzerine yürüdü ve “Asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” dedi.

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma, AK Partili ve HDP’li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü. HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslüm Doğan ve Toğrul aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu.

AK PARTİLİ DİLİPAK'TAN KADIN VEKİLLERE: ADAM OLACAKSINIZ

HDP grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu’nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Uğur Dilipak, tepki gösterdiği HDP’nin kadın yöneticilerine, “Adam olacaksınız” diye bağırdığı duyuldu. Kerestecioğlu, “Hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız” diye tepki verirken, AK Partili Bayram Özçelik ile tartışan Beştaş da, “100 kişiyle 3 kişiye saldırıyorsunuz” dedi.

Mecliste kavga çıkmadı! Söze karşı linç girişimi oldu!

Neden? Çünkü savaşa karşı çıktık!Şeker fabrikaları satılmasın, nükleere hayır dedik!Çünkü muhalefet ettik! Bu kadar basit!

“Adam olacaksınız adam” dendi! “Hayır! Kadın olacağız ve siz de bu edebi, adabı öğreneceksiniz” dedik! — Filiz Kerestecioğlu (@FilizKer) 7 Mart 2018

Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP’lilerin araya girmesiyle yatıştı. Daha sonra yeniden başlayan genel kurulda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Toğrul’un konuşmasındaki ifadelerin suç unsuru barındırdığını iddia ederek, sözlerinin tutanaktan çıkarılmasını istedi.