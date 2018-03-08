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    28 Şubat

    Erdoğan: 17-25 Aralık'ı yapanlarla 28 Şubatçıların farkı yok

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat süreciyle ilgili açılan ‘28 Şubat Hikâyem’ internet sitesi için bir yazı kaleme aldı. Yazıda 17-25 Aralık operasyonlarını yapanların 28 Şubat sürecindeki aktörlerle aynı kişiler olduğu ifade edildi.

    MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk
    © AA/
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    Erdoğan'ın AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından açılan '28 Şubat Hikâyem' sitesinde yer alan yazısı şöyle:

    Sadece başörtüsü taktığı için üniversitelerimizin kapısından çevrilenlerin, imam hatipte okumaya gayret edenlerin 28 Şubat zulmünün içinde nasıl yaşadıklarını ben de gördüm. Sadece bir siyasi partide faaliyet gösterdiği, hatta yalnızca ona muhabbet beslediği için tacizlere maruz kalanlar oldu. Okullarda cadı avına çıkıldı, işyerlerinde cadı avına çıkıldı, din adamı kisvesinde başörtüsüne “füruat” diyenler çıktı ortaya. 

    AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten
    © AA/
    AK Partili İçten: 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ okullarına gidenlere teşvik verildi
    Türkiye’nin her meselesi çözülmüş bu meselesi kalmış gibi, tüm insan gücü bu iş için seferber edildi. Takipler yapıldı, mahkemeler kuruldu… Şimdi bu kilitler kırıldı. Siyasetten tasfiye edilmek istenen kadrolar bugün ülkeyi yönetiyor. Elden ele dağıtılan listelerle ticari faaliyetleri sona erdirilmek istenen firmalar işlerini büyüterek devam ediyor.

    ‘Yarasa’ diye hakaret ettikleri insanlar milletin umudu, önderi oldular. Bu süreçte yol açılan mağduriyetlerin acısı yüreklerde tabii ki kalacak. Onlar bedel ödediler. Üniversite kapısında başörtüsü hoyratça çekilerek alınmak istenen yavrularımızın gözyaşları hiçbir zaman unutulmayacak… Bunun bedelini ben de ödedim. Benim de 3 yavru aynı şekilde katsayı engeli ile ülkemde okuyamadı. Yüksek puan almalarına rağmen okuyamadılar. 

    Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
    © AA/ Arşiv
    Abdullah Gül'den 28 Şubat mesajı: Hâlâ 600'e yakın mahkum var
    Çünkü gördük ‘öz yurdunda garipsin öz vatanında parya’… 28 Şubat aslında bu milletin değerlerine karşı başlatılmış bir saldırı idi. 28 Şubat bir ilk değildi, son da olmadı. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde bulunanlarla 28 şubatçıların hiçbir farkı yoktur. Görünüm isimler, yöntemler farklıydı ama amaç aynıydı. Amaç ülkenin yönetimini millete vermemekti. İktidar sahibi olmayı engellemeye gayret edenler bunu başaramadılar. 

    Onlar öyle kararlıydılar ki, her ihtilalde gerekirse milyonlarca insanın canından olmasını göze almışlardı. Bizim milletimizin devlet terbiyesi kendi varlığına kastetmiş olsa dahi devleti temsil edenler fiili mukavemete izin vermediği için böyle bir facia yaşanmadı. Bunun sebebi bu darbeleri yapanların aklı, vicdanı değildi, sadece milletimizin basireti idi… 

    Binali Yıldırım
    © AA/ Evrim Aydın
    Yıldırım: 28 Şubat'ı unutturmayacağız
    Başbakan Binali Yıldırım'ın yazısı da şöyle:

    28 Şubat’ta kızlarımızın zorla başlarının açılması yoluna gidildi, ikna odaları kuruldu. İnançlı tertemiz Anadolu insanın sahip olduğu firmalar fişlendi, ticari hayatları sona erdirildi. Medya kontrol altına alındı, siyasi partiler kapatıldı. Ülke süratle 2001 krizine doğru sürüklendi. 28 Şubat’ın özeti budur… 15 Temmuz’da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışanlar, 28 Şubat’ı planlayanlarla aynı hedeftedir. Bunlar darbe kardeşidir.

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    Etiketler:
    17-25 Aralık, 28 Şubat, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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