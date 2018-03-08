Şişli Belediyesi'nde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Şişli Belediyesi'nde soruşturma yürüten İçişleri Bakanlığı, başkan Hayri İnönü'nün iki yardımcısını görevden uzaklaştırdı.

Şişli Belediyesi'de, başkan yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye başmüfettişlerince görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye başmüfettişlerince, Şişli Belediyesi'nde bir süredir yürütülen bir soruşturma kapsamında imardan sorumlu başkan yardımcısı Nimet Toprak ile ruhsat işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Asım Kantoğlu, görevden uzaklaştırıldıkları öğrenildi.