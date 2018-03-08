Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Günaydın, nihayet öğrenebildin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletle ilgili sözlerini hatırlattı ve "Günaydın Recep Bey, nihayet öğrenebildin" dedi.

© AA/ Fatih Aktaş Erdoğan: Adaletin tıkandığı yerde diğer erklerin sağlıklı çalışabilmesi mümkün değildir

Erdoğan, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak, adalet çığlığı atar hale gelmişse, oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bu sözleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

“Erdoğan, Yargıtay’ın 150. yılı sempozyumunda, “Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir” diyor. Günaydın Recep Bey, günaydın. Nihayet öğrenebildin. Yargı yok yargı. Adalet yok adalet!

Eğer bir ülkede yargı gücünü siyasi otoriteden alıyorsa orada adalet yoktur. Milyonlarca kişi ellerini semaya açmış adalet diye bekliyor. Bunun farkına yeni yeni vardı beyefendi.”