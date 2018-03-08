TSK: Afrin'de 3055 terörist öldürüldü

Türk Sİlahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile 20 Ocak'tan bugüne Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055" ifadesine yer verildi.

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3055. pic.twitter.com/Ev27zqgc8g — TSK (@TSKGnkur) 8 Mart 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün harekat hakkında yaptığı bir açıklamada "Şu anda 2960. İnşallah bu akşama kadar o 3000'i aşar. Şu anda 720 kilometre kontrolümüz altında" demişti.